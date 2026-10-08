Céline Dion sufre caída en el escenario en París

Durante uno de los conciertos de su residencia en París, la cantante canadiense Céline Dion no pudo evitar caer en pleno escenario. Mientras interpretaba el tema Dans un autre monde, la intérprete, que realizaba pasos de baile acordes a la canción, resbaló y terminó en el suelo.

El público asistente a la cita del miércoles 7 de octubre se asustó tanto como la artista, sobre todo porque Dion ha estado sufriendo quebrantos de salud en los últimos años. Sin embargo, la propia cantante se levantó con suma dignidad y tranquilizó a sus admiradores quienes aplaudieron su profesionalismo.

Medios de comunicación como TMZ difundieron el momento de la caída de la artista.

Videos de la caída se hicieron virales en algunas redes sociales. Sin embargo, muchos de los asistentes censuraron que haya quienes se centren en ese momento desagradable para la artista sin tomar en cuenta las actuaciones perfectas que ha estado ofreciendo durante ya dos semanas en la capital francesa. "¡Me encanta cómo se levanta. Enhorabuena Céline!", señaló un usuario de Instagram.

Algunos opinaron que lo más probable es que la caída sucedió debido a que sus pantalones son muy largos y los tacones deben haberse enredado en los mismos. La mayoría realzaron la fortaleza de la artista que ha debido superar dolorosos tratamientos para reencontrarse con su público luego de seis años de ausencia debido al síndrome de la persona rígida que ha enfrentado.