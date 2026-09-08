City Fest: Un festival anual de música alternativa

La música independiente guatemalteca tendrá un nuevo punto de encuentro en septiembre, City Fest prepara una jornada que reunirá distintas propuestas musicales.

La propuesta busca reunir distintas generaciones y sonidos dentro de la escena independiente. Para esta edición la participación de O tortuga representa además un vínculo con la escena musical mexicana, mientras que los distintos proyectos musicales tendrán un espacio para presentar sus propuestas ante el público local.

City Fest también contempla actividades dirigidas a fortalecer el trabajo de los artistas independientes el 12 de septiembre. Entre ellas se incluyen el conversatorio para artistas independientes y bazar de merch de bandas participantes del City Fest y showcase.

Este evento representa una oportunidad para descubrir diferentes propuestas musicales en un mismo espacio. En la actividad participan proyectos nacionales con invitados internacionales y reúne sonidos que pueden resultar familiares para quienes siguen la escena independiente, pero también funciona como una puerta de entrada para quienes buscan conocer nuevas agrupaciones.

La realización del festival también ocurre en un momento en el que los artistas independientes encuentran en la autogestión una herramienta para desarrollar sus carreras. Crear conciertos, organizar giras, construir una identidad propia y generar redes con otros proyectos se convierten en elementos importantes para quienes buscan mantener una trayectoria musical fuera de los circuitos tradicionales.

12 de septiembre de 2026

Centro Cultural de España: 15 a 21 horas, 6ta. avenida 11-02, zona1, Centro Histórico- Edificio Lux, segundo nivel Ciudad de Guatemala.

Acceso libre y gratuito/ Cupo limitado

18 de septiembre de 2026

Alianza Francesa: 15 a 22 horas, 5ta. Calle 10-55, zona 13, Ciudad de Guatemala

Q50

19 de septiembre de 2026

Casa del Río: 18 a 22 horas, C. del Hermano Pedro 6 prolongación, Antigua Guatemala

Q50

Venta de entradas

Disponibles en Fun Capital.

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