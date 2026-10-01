Clásicos del rock en español llegan a Rincón del Steak

Rincón del Steak prepara dos noches dedicadas a los clásicos del rock en español con presentaciones en vivo que rendirán tributo a Soda Stereo, Maná y Enanitos Verdes. La actividad se realizará durante el primer fin de semana de octubre y busca reunir a los asistentes para disfrutar de música en vivo y una noche de entretenimiento.

La primera presentación será el viernes 2 de octubre, a las 20 horas, en la sede de Rincón del Steak Carretera a El Salvador. El espectáculo tendrá una segunda fecha de presentación el sábado 3 de octubre también a las 20 horas en el Rincón del Steak de zona 9.

El ingreso a ambas presentaciones será bajo reservación. La propuesta está dirigida a quienes buscan disfrutar durante el fin de semana de canciones de agrupaciones representativas del rock latino, acompañadas de una experiencia gastronómica en Rincón del Steak.

Fechas

02 de octubre Rincón del Steak Carretera a El Salvador

03 de octubre Rincón del Steak Zona 9

Hora

20 horas

Lugar

Km. 16.5 Carretera a El Salvador, cruce a San José Pinula

5a. avenida 10-30, Cdad. de Guatemala 01009

Entradas

Entradas bajo reservación

Venta de entradas

Rincón del Steak Carretera a El Salvador, +502 3760-0164

Rincón del Steak zona 9, +502 5136-9646

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