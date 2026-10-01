Clásicos del rock en español llegan a Rincón del Steak

Escenario

Clásicos del rock en español llegan a Rincón del Steak

Los amantes del rock en español podrán disfrutar de una noche de música en vivo con tributos a Soda Stereo, Maná y Enanitos Verdes.

Margarita Méndez

|

time-clock

Rincón del Steak será escenario de dos noches de tributo a Soda Stereo, Maná y Enanitos Verdes, con presentaciones programadas para el 2 y 3 de octubre. (Foto referencial Prensa Libre: EFE).

Rincón del Steak será escenario de dos noches de tributo a Soda Stereo, Maná y Enanitos Verdes, con presentaciones programadas para el 2 y 3 de octubre. (Foto referencial Prensa Libre:EFE)

Rincón del Steak prepara dos noches dedicadas a los clásicos del rock en español con presentaciones en vivo que rendirán tributo a Soda Stereo, Maná y Enanitos Verdes. La actividad se realizará durante el primer fin de semana de octubre y busca reunir a los asistentes para disfrutar de música en vivo y una noche de entretenimiento.

La primera presentación será el viernes 2 de octubre, a las 20 horas, en la sede de Rincón del Steak Carretera a El Salvador. El espectáculo tendrá una segunda fecha de presentación el sábado 3 de octubre también a las 20 horas en el Rincón del Steak de zona 9.

El ingreso a ambas presentaciones será bajo reservación. La propuesta está dirigida a quienes buscan disfrutar durante el fin de semana de canciones de agrupaciones representativas del rock latino, acompañadas de una experiencia gastronómica en Rincón del Steak.

Fechas

02 de octubre Rincón del Steak Carretera a El Salvador

03 de octubre Rincón del Steak Zona 9

Hora

20 horas

Lugar

Km. 16.5 Carretera a El Salvador, cruce a San José Pinula

5a. avenida 10-30, Cdad. de Guatemala 01009

Entradas

Entradas bajo reservación

Venta de entradas

Rincón del Steak Carretera a El Salvador, +502 3760-0164

Rincón del Steak zona 9, +502 5136-9646

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.

ESCRITO POR:

Margarita Méndez

Margarita Méndez

Lee más artículos de Margarita Méndez

ARCHIVADO EN:

 Qué hacer en Guatemala 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM