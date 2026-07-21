Escenario
“Combo Dominguero”: niños podrán descubrir la civilización maya en una jornada de arte y aprendizaje de Fundación La Ruta Maya
Con una actividad que, por medio del arte, adentrará a los niños en el aprendizaje de la cultura maya, Fundación La Ruta Maya llegará a Pasos y Pedales. Esto es lo que se sabe de la actividad.
"El tesoro verde de los mayas" la actividad dedicada a a niños que trae la Fundación La Ruta Maya para Julio. (Foto Prensa Libre: cortesía La Fundación Ruta Maya)
"Ver, sentir y crear" es parte del Combo Dominguero que ofrece Fundación La Ruta Maya para que los niños vivan una experiencia divertida y educativa por medio del arte, mientras exploran la cultura maya.
Como parte de sus actividades, la fundación invita a las familias a disfrutar del Combo Dominguero de julio, una experiencia cultural diseñada para que niños y niñas aprendan sobre uno de los materiales más valiosos de la civilización maya: el jade.
Durante la actividad, los participantes podrán observar piezas auténticas de jade y conocer su importancia histórica y cultural. Los organizadores destacan que la jornada, cuyo lema es "El tesoro verde de los mayas", busca desarrollar la creatividad de los niños al decorar su propia máscara.
El taller, diseñado para niños, les permitirá desarrollar sus habilidades artísticas. Mientras tanto, los adultos también podrán disfrutar de la exhibición permanente de la fundación mediante una contribución.
La actividad se desarrollará durante Pasos y Pedales. Los niños participarán en un taller guiado y los adultos podrán recorrer una exhibición permanente de la Fundación La Ruta Maya.
Fecha
Domingo 26 de julio del 2026
Horarios
- De 10 a 11.30 horas
- De 12 a 13.30 horas
Lugar
Avenida Las Américas 19-60, zona 13, Ciudad de Guatemala
Edad recomendada
A partir de 7 años
Precio
- Taller: Q60 por persona
- Exhibición: Q10 por persona
Reservaciones
Los interesados pueden reservar su cupo al +502 5642 5858. El cupo es limitado.
Incluye
- Materiales
- Taller "Mi máscara maya"
- Estación multisensorial
- Entrada a la sala de exhibición
- Visita guiada a piezas seleccionadas
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.