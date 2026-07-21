“Combo Dominguero”: niños podrán descubrir la civilización maya en una jornada de arte y aprendizaje de Fundación La Ruta Maya

"Ver, sentir y crear" es parte del Combo Dominguero que ofrece Fundación La Ruta Maya para que los niños vivan una experiencia divertida y educativa por medio del arte, mientras exploran la cultura maya.

Como parte de sus actividades, la fundación invita a las familias a disfrutar del Combo Dominguero de julio, una experiencia cultural diseñada para que niños y niñas aprendan sobre uno de los materiales más valiosos de la civilización maya: el jade.

Durante la actividad, los participantes podrán observar piezas auténticas de jade y conocer su importancia histórica y cultural. Los organizadores destacan que la jornada, cuyo lema es "El tesoro verde de los mayas", busca desarrollar la creatividad de los niños al decorar su propia máscara.

El taller, diseñado para niños, les permitirá desarrollar sus habilidades artísticas. Mientras tanto, los adultos también podrán disfrutar de la exhibición permanente de la fundación mediante una contribución.

La actividad se desarrollará durante Pasos y Pedales. Los niños participarán en un taller guiado y los adultos podrán recorrer una exhibición permanente de la Fundación La Ruta Maya.

Fecha

Domingo 26 de julio del 2026

Horarios

De 10 a 11.30 horas

De 12 a 13.30 horas

Lugar

Avenida Las Américas 19-60, zona 13, Ciudad de Guatemala

Edad recomendada

A partir de 7 años

Precio

Taller: Q60 por persona

Exhibición: Q10 por persona

Reservaciones

Los interesados pueden reservar su cupo al +502 5642 5858. El cupo es limitado.

Incluye

Materiales

Taller "Mi máscara maya"

Estación multisensorial

Entrada a la sala de exhibición

Visita guiada a piezas seleccionadas

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