Comic-Con Guatemala 2026: invitados, precios de entradas y todo lo que debe saber del evento geek

La Comic-Con Guatemala volverá a reunir a amantes de los cosplays, los cómics, el anime, el cine, los videojuegos y las series de superhéroes que han marcado a generaciones de fanáticos.

El evento, que celebra la cultura geek, contará con diversas actividades, entre ellas conferencias, exposiciones, torneos de videojuegos, concursos de cosplays y puestos de venta de productos. También participarán personalidades del cine, la televisión y el doblaje.

Entre los invitados estará el actor de doblaje Beto Castillo, conocido por dar voz a personajes como el Dr. Stephen Strange y Bérgamo.

Mario Castañeda también participará en el evento como uno de los invitados especiales. El actor dio voz a Goku adulto en Dragon Ball Z, Dragon Ball GT y Dragon Ball Super. Otros invitados se sumarán a esta actividad.

Durante el evento, los participantes podrán recorrer las tiendas, conocer artistas y participar en las actividades programadas.

Fecha:

3 y 4 de octubre del 2026

Hora:

Sábado y domingo: de 9 a 20 horas

Lugar:

Salón 8, Área 8/9 y Salón 9 del Parque de la Industria, zona 9 de la capital

Precios:

Adulto: Q135

Niño: Q30 (hasta 1.40 m)

Adulto mayor: Q30 (mayores de 60 años, con DPI)

Cosplayer: Q100 (únicamente en efectivo en taquilla los días del evento)

Paquete Súper Familia: Q260 (2 adultos + 2 niños de hasta 1.40 m)

Entradas:

A través de la página oficial de Comic-Con Guatemala

Invitados:

Mario Castañeda: Goku adulto, Bardock y Vegito, de Dragon Ball; Kanon de Géminis y Dragón del Mar, de Los Caballeros del Zodiaco; e Hidan, de Naruto Shippuden

Idzi Dutkiewicz: actor de doblaje de Tony Stark/Iron Man, Dominic Toretto, en Rápidos y Furiosos, y Hit, en Dragon Ball Super

Beto Castillo: Dr. Stephen Strange, Maui, de Moana, y Luke Skywalker, de Star Wars

Natalia Tena: actriz en Harry Potter, Game of Thrones y John Wick 4

Ben Hardy: actor en X-Men: Apocalipsis, Bohemian Rhapsody y El Conjuro 4: Últimos Ritos

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento