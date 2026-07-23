Concierto del Colegio San Sebastián celebra 86 años de legado musical con banda marcial, marimba y un homenaje a generaciones de músicos

El legado de la Banda Marcial del Blanco Batallón ha marcado la historia musical de Guatemala y le ha valido el reconocimiento como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. En el 2026, el Colegio San Sebastián celebra 86 años de trayectoria musical en honor de las generaciones actuales y de quienes han formado parte de esta historia.

Como parte de la conmemoración, se celebrará un concierto de gala en el que la Banda Marcial ofrecerá una presentación especial, además de compartir escenario con la Banda Marcial Pequeña.

Durante el concierto se rendirá homenaje a su trayectoria que, según su página oficial, está conformada por un repertorio de más de 900 obras nacionales y extranjeras de distintos géneros, entre ellas música clásica, marchas militares, música navideña y música popular.

Los organizadores destacan que en esta edición participarán 37 integrantes de la Banda Marcial, 32 de la Banda Marcial Pequeña y una presentación especial de marimba para conmemorar los 86 años de historia, trayectoria y servicio a Guatemala.

"Este concierto representa un homenaje a generaciones de músicos que, durante más de ocho décadas, han cultivado valores como la disciplina, el compromiso, el trabajo en equipo y el amor por Guatemala", recalcan los organizadores, quienes invitan al público a disfrutar de una tarde llena de música.

Fecha

Domingo 26 de julio del 2026.

Hora

16 horas.

Lugar

Teatro Abril, 9a avenida 14-22, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Precio

Q65 por persona.

Entradas

A la venta en: https://www.eticket.gt/masinformacion.aspx?idevento=8708

Participan

Banda Marcial

Banda Marcial Pequeña

Marimba

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