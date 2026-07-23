Escenario
Concierto del Colegio San Sebastián celebra 86 años de legado musical con banda marcial, marimba y un homenaje a generaciones de músicos
En el marco de la celebración de sus 86 años de historia musical, el Colegio San Sebastián invita al público al concierto de su banda marcial, un homenaje a las nuevas y anteriores generaciones de músicos.
Celebración del 86 aniversario del Colegio San Sebastián. (Foto Prensa Libre: Colegio San Sebastián)
El legado de la Banda Marcial del Blanco Batallón ha marcado la historia musical de Guatemala y le ha valido el reconocimiento como Patrimonio Cultural Intangible de la Nación. En el 2026, el Colegio San Sebastián celebra 86 años de trayectoria musical en honor de las generaciones actuales y de quienes han formado parte de esta historia.
Como parte de la conmemoración, se celebrará un concierto de gala en el que la Banda Marcial ofrecerá una presentación especial, además de compartir escenario con la Banda Marcial Pequeña.
Durante el concierto se rendirá homenaje a su trayectoria que, según su página oficial, está conformada por un repertorio de más de 900 obras nacionales y extranjeras de distintos géneros, entre ellas música clásica, marchas militares, música navideña y música popular.
Los organizadores destacan que en esta edición participarán 37 integrantes de la Banda Marcial, 32 de la Banda Marcial Pequeña y una presentación especial de marimba para conmemorar los 86 años de historia, trayectoria y servicio a Guatemala.
"Este concierto representa un homenaje a generaciones de músicos que, durante más de ocho décadas, han cultivado valores como la disciplina, el compromiso, el trabajo en equipo y el amor por Guatemala", recalcan los organizadores, quienes invitan al público a disfrutar de una tarde llena de música.
Fecha
Domingo 26 de julio del 2026.
Hora
16 horas.
Lugar
Teatro Abril, 9a avenida 14-22, zona 1, Ciudad de Guatemala.
Precio
Q65 por persona.
Entradas
A la venta en: https://www.eticket.gt/masinformacion.aspx?idevento=8708
Participan
- Banda Marcial
- Banda Marcial Pequeña
- Marimba
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