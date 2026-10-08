Escenario
“Coraline” llega con una experiencia que combina cine y gastronomía
La película Coraline llegará con una proyección que combina cine y gastronomía para transportar al público al mundo de The Other World a través de una experiencia inmersiva.
Con una proyección que mezcla cine y gastronomía temática que lo adentrará a l mundo de The Other World, (Foto Prensa Libre: Freepik)
A pocos días de la celebración de Halloween, este clásico tendrá una proyección acompañada de una experiencia gastronómica. Durante tres funciones, el público podrá disfrutar de la historia de Coraline también a través de los platillos.
El evento, organizado por Cinecena, presenta tres funciones que combinan cine y gastronomía para transportar al público al mundo de The Other World, con opciones que van desde galletas con ojos de botón hasta deliciosos wafles.
Los platillos están inspirados en la historia de la película y buscan ofrecer al público una experiencia inmersiva en el mundo paralelo creado por Neil Gaiman.
Cinecena destaca que este es el primer proyecto de este tipo en la Ciudad de Guatemala que combina películas clásicas con una experiencia gastronómica inspirada en ellas, mediante una cena temática.
El evento contará con palomitas de maíz de bienvenida y un espacio para decorar galletas que evocan los ojos del personaje principal.
Fechas
21, 25 y 28 de octubre del 2026
Horarios
- 21 y 28 de octubre: 20 horas
- 25 de octubre: 18 horas
Lugar
Blank Lotus Bar, zona 1 de la Ciudad de Guatemala
Precio
Q320 por persona
Reservaciones
Se puede reservar a través de WhatsApp al +502 3777 5207. Cupo limitado.
La entrada incluye
- Proyección de la película
- Menú temático
- Bebidas
- Sorpresas interactivas
Menú temático de Coraline
00.00.00 — Poporopo de bienvenida y agua
00.18.40 — “¡Agradecemos con gesto agradable la pechuga dorado de madre!”: cena de la Otra Madre: pollo asado, maíz, puré de papas y salsa gravy.
00.19.41 — “¡Tengo mucha sed!”: Refresco de mango.
00.28.00 — “Ella tomará chino aquí”. “¡No, no, no, no, no, seguramente ella prefiere de jazmín!”: Té helado místico de Forcible y Spink.
00.36.22 — “¡Qué rico!” “¡Adoro la cena, almuerzo, comida!”: Deliciosos wafles (desayuno para la cena).
00.44.47 — “Querida Coraline, las señoras Spink y Forcible te invitan a su casa después de comer”: Cupcake de chocolate.
00.52.19 — “El negro es el clásico. Pero si prefieres rosa o bermellón o verde…”: Galletas de ojo de botón.
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