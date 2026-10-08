“Coraline” llega con una experiencia que combina cine y gastronomía

A pocos días de la celebración de Halloween, este clásico tendrá una proyección acompañada de una experiencia gastronómica. Durante tres funciones, el público podrá disfrutar de la historia de Coraline también a través de los platillos.

El evento, organizado por Cinecena, presenta tres funciones que combinan cine y gastronomía para transportar al público al mundo de The Other World, con opciones que van desde galletas con ojos de botón hasta deliciosos wafles.

Los platillos están inspirados en la historia de la película y buscan ofrecer al público una experiencia inmersiva en el mundo paralelo creado por Neil Gaiman.

Cinecena destaca que este es el primer proyecto de este tipo en la Ciudad de Guatemala que combina películas clásicas con una experiencia gastronómica inspirada en ellas, mediante una cena temática.

El evento contará con palomitas de maíz de bienvenida y un espacio para decorar galletas que evocan los ojos del personaje principal.

Fechas

21, 25 y 28 de octubre del 2026

Horarios

21 y 28 de octubre: 20 horas

25 de octubre: 18 horas

Lugar

Blank Lotus Bar, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Precio

Q320 por persona

Reservaciones

Se puede reservar a través de WhatsApp al +502 3777 5207. Cupo limitado.

La entrada incluye

Proyección de la película

Menú temático

Bebidas

Sorpresas interactivas

Menú temático de Coraline

00.00.00 — Poporopo de bienvenida y agua

00.18.40 — “¡Agradecemos con gesto agradable la pechuga dorado de madre!”: cena de la Otra Madre: pollo asado, maíz, puré de papas y salsa gravy.

00.19.41 — “¡Tengo mucha sed!”: Refresco de mango.

00.28.00 — “Ella tomará chino aquí”. “¡No, no, no, no, no, seguramente ella prefiere de jazmín!”: Té helado místico de Forcible y Spink.

00.36.22 — “¡Qué rico!” “¡Adoro la cena, almuerzo, comida!”: Deliciosos wafles (desayuno para la cena).

00.44.47 — “Querida Coraline, las señoras Spink y Forcible te invitan a su casa después de comer”: Cupcake de chocolate.

00.52.19 — “El negro es el clásico. Pero si prefieres rosa o bermellón o verde…”: Galletas de ojo de botón.

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Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.