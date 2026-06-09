Cuándo será el concierto de Álvaro Díaz en Guatemala y qué se sabe de la gira Omakase

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Cuándo será el concierto de Álvaro Díaz en Guatemala y qué se sabe de la gira Omakase

Álvaro Díaz confirmó que ofrecerá un concierto en Guatemala como parte de su gira mundial Omakase, un recorrido que incluye cerca de 33 países.

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El puertorriqueño Álvaro Díaz estará de vuelta en Guatemala en septiembre próximo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

El puertorriqueño Álvaro Díaz estará de vuelta en Guatemala en septiembre próximo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

Álvaro Díaz confirmó en sus redes sociales que ofrecerá un concierto en Guatemala como parte de su gira Omakase, nombre que también lleva su más reciente producción musical. El recorrido incluye cerca de 33 países, entre ellos varios de Centroamérica.

Este nuevo trabajo llega después de Felicilandia y SAYONARA —reconocido por Rolling Stone en Español como el mejor lanzamiento hispano del 2024—, según la página oficial de la revista.

La palabra omakase está relacionada con la gastronomía japonesa. El concepto consiste en dejar la experiencia culinaria en manos del chef y confiar en su criterio. Díaz adapta esa idea a este nuevo proyecto, en el que busca que el público se deje llevar por lo que reciba del artista.

Con este trabajo, el cantante vuelve a reflejar su pasión por la cultura japonesa.

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Fecha

Jueves 10 de septiembre de 2026

Hora

19 horas

Lugar

Explanada 5

Precios y localidades

  • Pendientes

Venta de entradas

Las entradas estarán a la venta en https://ticketasa.gt/events/alvaro_d%c3%adaz/#

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ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

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