Cultura Profética en Guatemala 2026: Fecha, hora, lugar y venta de entradas para el concierto en el país

Con el propósito de reencontrarse con los admiradores guatemaltecos, Cultura Profética regresará al país y ofrecerá un concierto con un repertorio inolvidable.

Cultura Profética se fundó en 1996 y ha sido catalogada como una da las bandas de reggae más importantes en español y un termómetro social de Puerto Rico y de la identidad latinoamericana.

En distintas ocasiones, sus integrantes han indicado que sus letras se enfocan en temas sociopolíticos, ecológicos, las preocupaciones ambientales, las relaciones interpersonales y el amor.

De acuerdo con la promotora local CHP Guatemala, el grupo promete una velada musical mística cargada de sus éxitos como La complicidad, Ilegal, Baja la tensión, y canciones de su aclamado álbum Sobrevolando.

Fecha

Cultura Profética se presentará en Guatemala, el jueves 22 de octubre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Fórum Majadas, zona 11 de la capital.

Precios y localidades

Mesa Black: Q990 + Q150 fee de tiquetera

Q990 + Q150 fee de tiquetera Mesa Platinum: Q690 + Q125 fee de tiquetera

Q690 + Q125 fee de tiquetera Fan Zone: Q490 + Q100 fee de tiquetera

Venta de entradas

La venta general de entradas comenzará el miércoles 24 de junio del 2026 en la web oficial de eventos.primerafila.shop

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.