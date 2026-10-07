Daniel Dueñas llega a Guatemala con su gira “Despierta tu fuego World Tour”

Daneil Dueñas promociona en la actualidad una gira con el propósito de compartir el desarrollo personal y transformación que ha acumulado durante los últimos años a través de plataformas digitales.

La promotora CHP Guatemala indicó que, como parte de la primera gira internacional de Dueñas, la actividad formará parte de una experiencia más allá de las redes sociales.

De acuerdo con un comunicado oficial, Despierta tu fuego World Tour representa una nueva etapa en la trayectoria de Dueña, quien después de conectar con millones de personas a través de internet busca ahora establecer ese vínculo desde los escenarios de distintos países de Latinoamérica y del mundo hispano.

Dueñas ha construido una comunidad de más de 40 millones de seguidores y ha acumulado miles de millones de visualizaciones con sus contenidos. Además, con esta gira apuesta por llevar su mensaje del entorno digital al encuentro directo con el público a través de un espectáculo en el que combinará historias personales, herramientas prácticas, inspiración y una puesta en escena diseñada para generar una experiencia emocional entre los asistentes.

Fecha

Daniel Dueñas se presentará en Guatemala el 7 de noviembre del 2026.

Hora

La actividad está prevista para las 20 horas.

Lugar

Centro de Convenciones Visión, zona 14 de la capital.

Precios y localidades

Platea Alta – Q490 + Q50 (servicio de tiquetera) = Q540

Platea Baja – Q590 + Q75 (servicio de tiquetera) = Q665

Platea – Q690+Q100 (servicio de tiquetera) = Q790

Venta de entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de primerafila.shop

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