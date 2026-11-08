De Mercedes Sosa a Alicia Azurdia: una noche para recordar a las musas de Latinoamérica

Aurora Trío presenta la segunda edición de Noche de Musas, titulada Musas Eternas: un homenaje a las voces que han partido.

La noche reúne canciones de Mercedes Sosa, Chavela Vargas, Violeta Parra y Chabuca Granda, entre otras grandes voces latinoamericanas.

Esta edición incluye, además, un homenaje especial a la guatemalteca Alicia Azurdia, "La Alondra de América", y a la nicaragüense Norma Helena Gadea, para celebrar también a las musas de nuestro pueblo.

Entre canciones habrá lecturas breves y un poema de una de las grandes voces de la poesía guatemalteca, otra de nuestras musas eternas.

Aurora Trío está conformado por Meli Donis (voz), Sergio Zepeda (guitarra) y Antonio Darce (percusión). Esta es una producción de Eventos Culturales GT.

Fecha

Miércoles 18 de noviembre del 2026

Hora

20 horas (puertas abiertas desde las 19.30 horas)

Lugar

Trovajazz, vía 6, 3-55 zona 4, Ciudad de Guatemala

Precios y localidades

Q75 por persona. Promoción: dos entradas por Q120.

Venta de entradas

Boletos a la venta en Vívelo Online.

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