Escenario
De Mercedes Sosa a Alicia Azurdia: una noche para recordar a las musas de Latinoamérica
Una noche para recordar a Alicia Azurdia con un homenaje especial y disfrutar de la música de Mercedes Sosa, Chavela Vargas, Violeta Parra y Chabuca Granda en la voz de Meli Donis.
Aurora Trío está conformado por Meli Donis (voz), Sergio Zepeda (guitarra) y Antonio Darce (percusión). (Foto Prensa Libre: cortesía Aurora Trio)
Aurora Trío presenta la segunda edición de Noche de Musas, titulada Musas Eternas: un homenaje a las voces que han partido.
La noche reúne canciones de Mercedes Sosa, Chavela Vargas, Violeta Parra y Chabuca Granda, entre otras grandes voces latinoamericanas.
Esta edición incluye, además, un homenaje especial a la guatemalteca Alicia Azurdia, "La Alondra de América", y a la nicaragüense Norma Helena Gadea, para celebrar también a las musas de nuestro pueblo.
Entre canciones habrá lecturas breves y un poema de una de las grandes voces de la poesía guatemalteca, otra de nuestras musas eternas.
Aurora Trío está conformado por Meli Donis (voz), Sergio Zepeda (guitarra) y Antonio Darce (percusión). Esta es una producción de Eventos Culturales GT.
Fecha
Miércoles 18 de noviembre del 2026
Hora
20 horas (puertas abiertas desde las 19.30 horas)
Lugar
Trovajazz, vía 6, 3-55 zona 4, Ciudad de Guatemala
Precios y localidades
Q75 por persona. Promoción: dos entradas por Q120.
Venta de entradas
Boletos a la venta en Vívelo Online.
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