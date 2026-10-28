¿De qué murió Barbara Barrie? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento de la actriz nominada al Óscar

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¿De qué murió Barbara Barrie? Esto es lo que se sabe sobre el fallecimiento de la actriz nominada al Óscar

A sus 95 años, muere la actriz Barbara Barrie. Esto es lo que reveló su familia sobre el caso.

Valery Velásquez

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Foto de referencia. La actriz Barbara Barrie murió este 28 de octubre a los 95 años en Nueva York. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

Foto de referencia. La actriz Barbara Barrie murió este 28 de octubre a los 95 años en Nueva York. (Foto Prensa Libre: Shutterstock)

La reconocida actriz estadounidense Barbara Barrie murió el miércoles 28 de octubre a los 95 años en su residencia de Manhattan, Nueva York, tras enfrentar un diagnóstico de cáncer terminal, según informaron medios internacionales como Infobae.

Su deceso se produjo mediante asistencia médica para morir (eutanasia), según confirmó públicamente su hija, Jane Harnick, en información difundida por medios oficiales como The New York Times.

La intérprete dejó una huella en el teatro, el cine y la televisión a lo largo de varias décadas de trayectoria artística.

Entre sus galardones figuran una nominación al premio Óscar como mejor actriz de reparto por su entrañable participación en la película Breaking Away (1979) y una nominación al premio Tony por el musical de Broadway Company (1970).

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Asimismo, Barrie alcanzó gran popularidad en la pantalla gracias a sus papeles en series televisivas como “Barney Miller” y “Suddenly Susan”. También fue galardonada a nivel internacional, obteniendo el premio a la "mejor actriz" en el Festival de Cine de Cannes por su rol protagónico en el drama interracial One Potato, Two Potato (1964).

Mediante la publicación de libros autobiográficos como “Second Act” (1997) y “Don’t Die of Embarrassment” (1999), buscó concientizar a la sociedad sobre la enfermedad, eliminar los tabúes médicos y promover la prevención oportuna.

La actriz dedicó gran parte de sus últimos años al activismo contra el cáncer colorrectal, tras superar un diagnóstico personal en 1994.

Mediante la publicación de libros autobiográficos como “Second Act” (1997) y “Don’t Die of Embarrassment” (1999), buscó concientizar a la sociedad sobre la enfermedad, eliminar los tabúes médicos y promover la prevención oportuna.

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