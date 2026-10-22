¿De qué murió Tom Skerritt? Familia revela la causa de muerte del actor de “Top Gun” y “Alien”

El actor estadounidense Tom Skerritt, ganador de un premio Emmy y estrella de éxitos de taquilla como Top Gun y Alien, falleció a los 93 años.

Skerritt murió el miércoles 21 de octubre del 2026, pero la noticia de su fallecimiento se dio a conocer un día después, por medio de un comunicado que la familia compartió con la revista People.

"Si bien el mundo conoció a Tom por su destacada carrera como actor, nosotros lo conocimos por su humor, su curiosidad, su sabiduría, su generosidad y el amor que trajo a nuestras vidas", se lee en el escrito difundido por su representante, Susan Madore.

El documento señala que el actor falleció por causas naturales. Le sobreviven su esposa, Julie Tokashiki; sus cinco hijos, Andy, Erin, Matt, Colin y Emiko, así como sus nietos y bisnietos.

LECTURAS RELACIONADAS

Aunque expresaron que "su pérdida nos tiene desconsolados", sus seres queridos dijeron que están "profundamente agradecidos por el cariño y el apoyo que nos han demostrado sus amigos, compañeros y seguidores".

La noticia de su fallecimiento causó consternación en el mundo del espectáculo y entre sus seguidores, quienes lo recordaron por papeles como el cirujano Duke Forrest en M*A*S*H, el capitán Dallas en Alien, el comandante Mike "Viper" Metcalf en Top Gun y el sheriff Jimmy Brock en Picket Fences.

Tom Skerritt nació el 25 de agosto de 1933 en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Se unió a la Fuerza Aérea de ese país en 1951, antes de dedicarse a la actuación.

Poco después, se mudó a Los Ángeles para estudiar literatura inglesa mientras se formaba por su cuenta como actor en pequeñas obras de teatro.

Debutó en la gran pantalla en 1962 con el drama bélico War Hunt (El que mató por placer). Su experiencia en proyectos de temática militar lo llevó también a aparecer en series como Combat y The Virginian.

Pero la película que más marcó su carrera fue M*A*S*H, la comedia negra satírica de 1970 del director Robert Altman, en la que interpretó a Duke Forrest, un cirujano del Ejército destinado en la guerra de Corea. Este papel lo catapultó a la fama.

Durante los años siguientes tuvo papeles que lo impulsaron en Hollywood, como el del capitán Dallas en la película de terror Alien y el del comandante Mike "Viper" Metcalf en la popular Top Gun.

En 1993 ganó un premio Emmy al mejor actor principal en una serie dramática por su papel como el sheriff Jimmy Brock en Picket Fences, uno de los proyectos más aclamados por la crítica en la década de 1990.

"Le importaban profundamente la imaginación, la creatividad, la narración de historias, el servicio a los demás, los veteranos, el mundo natural y ayudar a otras personas a encontrar y compartir su propia voz", recordó la familia en el comunicado, en el que también pidió privacidad ante el difícil momento que atraviesa.

Con información de EFE