Denuncian a los publicistas de Ángela Aguilar por intentar censusar a la prensa mexicana

La reconocida periodista mexicana de espectáculos, María Luisa Valdés Doria, denunció a los publicistas de la cantante Ángela Aguilar por intentar censurar a la prensa de México, asegurando que esta decisión "ha perjudicado más de lo que ha logrado favorecer" a la especialista de 21 años en el género de música regional.

De acuerdo con Váldes, la imagen de la artista mexicanoestadounidense "ha venido en declive" porque todas las acciones de sus publicistas le han jugado en contra y la han involucrado en diversas polémicas, principalmente por el supuesto triángulo amorso que existía entre ella, su esposo Christian Nodal y la cantante argentina Cazzu.

A través de un video que se publicó en sus redes sociales oficiales, la periodista mexicana criticó duramente al equipo de publicistas encargados de Ángela Aguilar por priorizar las entrevistas en el extranjero, cuando ella, su pareja y hasta su papá, el cantante Pepe Aguilar, "le deben casi todo lo que tienen a su país, México".

En esa misma grabación, María Luisa indicó que el gestor de las relaciones públicas de Ángela le pide a los periodistas mexicanos que "por favor la traten bonito" y no le hagan preguntas difíciles, especialmente sobre su relación con el músico mariacheño o sobre algún tipo de controversia relacionada a Cazzu y su hija con Nodal.

El reclamo hacia los publicistas de Ángela Aguilar

“Cuando te hemos entrevistado aquí en México, lo primero que nos dicen tus publirrelacionistas es que te tratemos bonito, que no te preguntemos por Nodal y que no te hagamos preguntas difíciles. Eso es lo primero que nos advierten antes de hablar contigo", fue el mensaje de la periodista dirigido directamente hacia Ángela Aguilar.

Posteriormente, la experta en temas de farándula mexicana aseguró que el nuevo gerente de la cantante le quiso echar la culpa del declive mediático al ex-director de relaciones públicas de la artista, Mario Larios, a quien ella catalogó como uno de los mejores porque la "manejaba muy bien y principalmete la cuidaba de todo".

"A veces Ángela declara unas cosas tan bizarras y yo me pregunto, ¿Nadie la asesora? Su crisis mediática no tiene nada ver con lo gran artista que es, ni con lo preciosa que se ve o con lo linda que es su voz. A nosotros los periodistas nos ponen esta barrera de no preguntar y pareciera entonces que no la cuidan”, añadió María Luisa.

Además, la periodista indicó que no comprende la estrategia de priorizar las entrevistas en el extranjero o en otro idioma, poniendo como ejemplo la conversación que Ángela tuvo con el canal de televisión estadounidense ABC News, donde la cantante decidió hablar sobre los temas más polémicos de su carrera, pero en inglés.

Tras la publicación del video, la periodista mexicana fue elogiada por la comunidad regional y destacaron su crítica en redes sociales, argumentando que estas prácticas ocurren desde hace años en la familia Aguilar, especialmente con Pepe, quien en la década de los noventas tampoco participaba abiertamente con la prensa de México.

La opinión pública en redes sociales considera a Ángela una artista que "no tiene humildad ni solidaridad", mientras que los fanáticos de la cantante mariacheña aseguran que la prensa es la culpable de todo el asunto, ya que no le preguntan sobre su carrera musical y únicamente se enfocan en los "chismes amarillistas o los escándalos".