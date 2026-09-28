Día del Niño en el Zoológico La Aurora: descubrimientos, retos y diversión son parte de la agenda para los niños

Con una serie de eventos dedicados a los más pequeños del hogar, el Parque Zoológico Nacional La Aurora celebrará el Día del Niño con diversas actividades que los llevarán a recorrer el recinto.

“Celebra el Día del Niño en el zoo, disfruta de una misión en cada rincón del recorrido”, dice la invitación del zoológico, que tiene planificados tres días de aventura.

Durante la celebración, los niños podrán disfrutar de una mañana de “descubrimientos, retos y diversión en cada rincón del parque y por todas las siete estaciones de actividades”.

En el recinto, que alberga más de 280 especies y 2,500 animales, según destaca el zoológico en su página, los niños podrán seguir aprendiendo mientras exploran y conocen a sus dos habitantes recientes: dos leones blancos (Panthera leo) procedentes de Sudáfrica.

Además de visitar a los pingüinos, jirafas, elefantes y reptiles, podrán conocer la nueva pantalla gigante del Teatro Animalia, con la que el recinto busca ampliar las experiencias educativas.

Fecha

1, 3 y 4 de octubre del 2026

Hora

De 9 a 14 horas

Lugar

Zoológico La Aurora, 5a. calle, finca La Aurora, zona 13, Ciudad de Guatemala

Precio

Actividad gratuita e incluida con el ingreso al parque

Entradas al Zoológico

Martes a domingo: Q60 (adultos) y Q30 (niños)

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