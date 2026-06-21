Día Mundial de los Beatles ya tiene fecha oficial: por qué se celebrará cada 25 de junio

En un calendario lleno de efemérides musicales no podía faltar un día dedicado a los cuatro de Liverpool. La corporación Apple Corps, empresa que gestiona el legado del grupo, anunció que el Día Mundial de Los Beatles se celebrará oficialmente, a partir de ahora, cada 25 de junio. Esta decisión honra la fecha en la que se dio a conocer al gran público el sencillo "All You Need Is Love" desde los estudios Abbey Road, en 1967.

Si bien es cierto que en internet existen varias fechas que se proclaman como las verdaderas dedicadas a la banda, hasta ahora no había consenso respaldado por la marca. Por ello, se mantenía un debate que parece llegar a su fin gracias a la decisión de la compañía discográfica y de los herederos legales de la agrupación.

¿Cuál es el verdadero día mundial?

Una de las alternativas más conocidas es el 16 de enero, debido a que en esa fecha, en 1957, abrió "The Cavern Club", el pub de Liverpool que acogió las primeras presentaciones de la banda.

Los seguidores también destacan que el mismo 16 de enero, pero de 1964, la agrupación alcanzó el número uno en Estados Unidos con "I Wanna Hold Your Hand". La Unesco, aunque nunca lo oficializó, declaró esa jornada como el Día Internacional de los Beatles debido al amplio consenso existente entre sus admiradores.

Asimismo, otras fechas, como el 10 de julio, también se han considerado apropiadas para esta celebración. Según la página oficial de la banda, ese día es relevante debido al estreno, en 1964, de su primera película, titulada "A Hard Day's Night", así como del elepé homónimo compuesto íntegramente por John Lennon y Paul McCartney.

Este conjunto de días no oficiales pasará a la historia tras el comunicado de Apple Corps Ltd., fundada por la banda en 1968. Aunque la decisión de los admiradores suele tener más peso que la de una marca, puede afirmarse que el 25 de junio ocupa ahora el primer lugar para desplazar al resto por razones corporativas.

La corporación Apple Corps, fundada por la banda en 1968, ha anunciado que el Día Mundial de los Beatles se celebrará oficialmente a partir de ahora cada 25 de junio. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/PETER POWELL)

"All You Need Is Love", el himno que marcó un antes y un después

Según explica la compañía de los "Fab Four", "All You Need Is Love", uno de los sencillos más conocidos de la banda y de la historia del rock, llegó a más de 400 millones de personas en 24 países cuando fue presentado en el programa de la BBC "Our World". El espacio se estrenó el 25 de junio de 1967 y estaba dedicado a abordar asuntos globales de actualidad y cultura, según el canal británico.

La elección de este himno y su presentación en un programa de alcance mundial no fueron casuales, pues, como indica su título, el mensaje era que todo lo que necesitaba el mundo en aquel momento era amor.

Este planteamiento, que podría adaptarse a cualquier época, surgió en pleno auge del movimiento hippie en distintos países. Esta filosofía de vida nació como protesta contra la participación de Estados Unidos en la Guerra de Vietnam y como una manifestación pacífica a favor del desarme y de la no violencia.

Los Beatles, que desde sus inicios se habían presentado como jóvenes formales con peinados similares y trajes negros sobrios, transformaron su imagen para adaptarse a esta nueva corriente. "All You Need Is Love" fue la canción que mejor reflejó ese cambio.

Los cuatro pioneros del fenómeno fan

La estatua de los cuatro en el Reino Unido. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/WILL OLIVER)

La influencia internacional de los Beatles era abrumadora y, mucho antes de difundir estos mensajes de paz y amor, ya se habían convertido en verdaderos ídolos de masas, probablemente pioneros del fenómeno fan que sería habitual durante las décadas siguientes.

Antes de los jóvenes de Liverpool también existían referentes como los californianos The Beach Boys o Elvis Presley, conocido como el "rey del rock", quienes habían abierto un nuevo camino en la música. Sin embargo, fueron los Beatles quienes encabezaron el fenómeno fan y lograron que alcanzara una dimensión sin precedentes.

Aunque su historia y su influencia se recuerdan con intensidad, su trayectoria como banda apenas duró ocho años, entre 1962 y 1970, cuando sus integrantes tomaron caminos distintos. Además, la relación con John Lennon se había deteriorado considerablemente, según la cultura popular y diversas versiones vinculadas a su relación con la artista conceptual Yoko Ono.

El declive de la banda comenzó en 1968, año en el que los cuatro amigos regresaron de un viaje a la India para participar en un retiro espiritual motivado por la pérdida de su representante, Brian Epstein.

Al volver a Londres comenzaron a trabajar en su siguiente álbum, publicado en noviembre de ese mismo año. El proyecto recibió el nombre de "The Beatles", pero debido a que la portada mostraba únicamente una imagen blanca con el nombre en gris, popularmente fue conocido como el "White Album".

Aún publicarían tres trabajos más: "Yellow Submarine" y "Abbey Road", ambos de 1969, y "Let It Be", en 1970. Sin embargo, sus seguidores no imaginaban que este sería el último de una banda desgastada y con deseos de emprender nuevos caminos. El 10 de abril de 1970, el periódico "Daily Mirror" anunció en portada que Paul McCartney abandonaba el grupo para grabar su primer álbum como solista, con sonidos más cercanos al pop.

Un fan sostiene la portada del álbum Abbey Road frente a los estudios Abbey Road, en el centro de Londres. (Foto Prensa Libre: EFE/EPA/WILL OLIVER)

La célebre actuación en la azotea de los estudios de Apple Corps Ltd., el 30 de enero de 1969, fue el último concierto en directo que ofrecieron los Beatles antes de separarse definitivamente, tras un litigio por la disolución de la sociedad musical iniciado en 1970 y resuelto hasta 1974.

Sin embargo, el punto final nunca se ha colocado del todo en el corazón de sus admiradores. Los Beatles han permanecido vivos en bandas sonoras de series y películas, como inspiración para artistas de distintas generaciones y, sobre todo, en la memoria colectiva como símbolo de Liverpool, del Reino Unido y de la música popular tal como se conoce hoy.

Era necesario cerrar oficialmente el debate sobre el día mundial para rendir homenaje a una de las bandas más destacadas y atemporales de la industria musical. En especial, porque, aunque su trayectoria fue breve en comparación con la de otros grupos, su influencia y capacidad de innovación han resultado mucho más duraderas.