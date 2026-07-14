Dios salve a La Reina en Guatemala 2026: Fecha, hora, lugar y entradas para el mejor tributo a Queen

Dios Salve a la Reina (God Save the Queen), es una banda argentina que surgió en 1998 en Rosario y está liderada por Pablo Padín, cuyo parecido físico y vocal con Freddie Mercury, sorprendió a los admiradores de Queen y al propio Brian May.

De acuerdo con Dios Salve a la Reina (God Save the Queen), el espectáculo que ofrecen es más que un concierto y lo catalogan como un viaje surrealista en el tiempo.

Ese espectáculo regresará a Guatemala y la promotora local CHP, lo confirmó el lunes 13 de julio.

“CHP Guatemala se enorgullece en anunciar el regreso a los escenarios guatemaltecos de God Save The Queen (Dios Salve a la Reina), el fenómeno mundial que ha sido catalogado unánimemente por la crítica internacional como el tributo más auténtico y espectacular de la historia”, indicó CHP en un comunicado.

La promotora local recordó que el show clona de manera exacta la iluminación original, los vestuarios icónicos y el sonido característico de Queen. Además, repasa su catálogo.

Fecha

Dios salve a La Reina (God Save the Queen) se presentará en Guatemala el sábado 14 de noviembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

La Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

Precios y localidades

Balcón II: Q 390 + Q50 de fee de tiquetera

Balcón I y Palcos: Q490 + Q75 de fee de tiquetera

Platea Lateral: Q 690 + Q100 de fee de tiquetera

Platea Central: Q 790+ Q100 de fee de tiquetera

Venta de entradas

A partir del 15 de julio, las entradas se podrán adquirir en la web oficial de eventos.primerafila.shop

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