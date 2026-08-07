Escenario
Diplomado en Animación 3D: así se aprende a crear animaciones creíbles y cuál es el rol del animador
Quienes buscan iniciarse en la animación digital podrán conocer los fundamentos y las herramientas que forman parte del proceso de creación en 3D con este diplomado.
Persona desarrollando una figura en 3D. (Foto Prensa Libre : Freepik)
El diplomado en Animación 3D permitirá a los participantes aprender sobre el rol del animador 3D, las herramientas, técnicas y principios que se utilizan para crear animaciones de alta calidad.
Los participantes podrán adquirir conocimientos y habilidades para dar vida a personajes y objetos inanimados, destaca el comunicado de Casa Comal, que impartirá el curso.
Este espacio, según detalló el Museo Miraflores, está diseñado para quienes desean iniciarse en el mundo de la creación digital y aprender las bases para desarrollar proyectos con herramientas profesionales.
Orientado a jóvenes mayores de 15 años interesados en aprender animación, entusiastas del cine de animación y profesionales relacionados con el arte gráfico o el cine, el diplomado tendrá como práctica final la creación de una animación de principio a fin.
Fecha:
Domingos 9, 23 y 30 de agosto del 2026
Horario:
10 a 13 horas
Lugar:
Museo Miraflores, 7 Calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores
Costo:
Q1,500 por persona
Edad:
Personas de 15 años en adelante
Inscripción:
- Reserva tu espacio a través de WhatsApp: 5911-4464
- Inscripción abierta hasta el 8 de agosto
Cursos
Módulo: Principios de Animación
- Modalidad: Presencial
- Objetivos: Comprender y aplicar los principios de anticipación, drag, follow through y overlapping para lograr animaciones fluidas y creíbles.
- Contenidos:
- ¿Qué es el drag?
- ¿Qué es follow through?
- ¿Qué es overlapping?
Módulo: Animación de personaje
Modalidad: Presencial
Objetivos:
- Comprender los métodos de animación
- Comprender las distintas etapas de una animación
- Comprender y aplicar nuevos principios y los vistos previamente
Contenidos:
- Animación directa y pose a pose
- ¿Qué es el blocking, blocking plus y polish?
- Arcos, anticipación, exageración y silueta
Módulo 4: Realización y presentación de animaciones
Modalidad: Presencial
Objetivos:
- Presentar el resultado final y recibir retroalimentación
- Reflexionar sobre el proceso creativo y técnico
Contenidos:
- Análisis crítico de las animaciones creadas
- Estilo de animación personal: fortalezas y áreas por trabajar
- Cierre y entrega de certificados
Requisitos
- Laptop con mouse o tableta gráfica
- Sistema Mac o Windows 10/11
- 8 GB como mínimo de memoria RAM
- Tener instalado Blender, que es gratuito: https://www.blender.org/download/
- Nivel básico de computación
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