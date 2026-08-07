Diplomado en Animación 3D: así se aprende a crear animaciones creíbles y cuál es el rol del animador

El diplomado en Animación 3D permitirá a los participantes aprender sobre el rol del animador 3D, las herramientas, técnicas y principios que se utilizan para crear animaciones de alta calidad.

Los participantes podrán adquirir conocimientos y habilidades para dar vida a personajes y objetos inanimados, destaca el comunicado de Casa Comal, que impartirá el curso.

Este espacio, según detalló el Museo Miraflores, está diseñado para quienes desean iniciarse en el mundo de la creación digital y aprender las bases para desarrollar proyectos con herramientas profesionales.

Orientado a jóvenes mayores de 15 años interesados en aprender animación, entusiastas del cine de animación y profesionales relacionados con el arte gráfico o el cine, el diplomado tendrá como práctica final la creación de una animación de principio a fin.

Fecha:

Domingos 9, 23 y 30 de agosto del 2026

Horario:

10 a 13 horas

Lugar:

Museo Miraflores, 7 Calle 21-55, zona 11, Paseo Miraflores

Costo:

Q1,500 por persona

Edad:

Personas de 15 años en adelante

Inscripción:

Reserva tu espacio a través de WhatsApp: 5911-4464

Inscripción abierta hasta el 8 de agosto

Cursos

Módulo: Principios de Animación

Modalidad: Presencial

Presencial Objetivos: Comprender y aplicar los principios de anticipación, drag, follow through y overlapping para lograr animaciones fluidas y creíbles.

Comprender y aplicar los principios de anticipación, drag, follow through y overlapping para lograr animaciones fluidas y creíbles. Contenidos: ¿Qué es el drag? ¿Qué es follow through? ¿Qué es overlapping?



Módulo: Animación de personaje

Modalidad: Presencial

Objetivos:

Comprender los métodos de animación

Comprender las distintas etapas de una animación

Comprender y aplicar nuevos principios y los vistos previamente

Contenidos:

Animación directa y pose a pose

¿Qué es el blocking, blocking plus y polish?

Arcos, anticipación, exageración y silueta

Módulo 4: Realización y presentación de animaciones

Modalidad: Presencial

Objetivos:

Presentar el resultado final y recibir retroalimentación

Reflexionar sobre el proceso creativo y técnico

Contenidos:

Análisis crítico de las animaciones creadas

Estilo de animación personal: fortalezas y áreas por trabajar

Cierre y entrega de certificados

Requisitos

Laptop con mouse o tableta gráfica

Sistema Mac o Windows 10/11

8 GB como mínimo de memoria RAM

Tener instalado Blender, que es gratuito: https://www.blender.org/download/

Nivel básico de computación

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