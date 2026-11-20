El Ballet Nacional de Guatemala “Christa Mertins”, del Ministerio de Cultura y Deportes, inicia su temporada navideña con la presentación de una de las piezas coreográficas más aclamadas en el mundo: El Cascanueces tendrá funciones durante los dos primeros fines de semana de diciembre.

La historia de una niña llamada Clara, quien emprende una aventura que no olvidará, vuelve para compartir el ambiente navideño en el país. En esta historia, basada en el cuento escrito por E.T.A. Hoffmann El cascanueces y el rey de los ratones, que fue presentado por primera vez en 1816

En el relato, los juguetes cobran vida durante la noche previa a la Navidad. El árbol brilla, los regalos esperan y, de pronto, un juguete empieza a moverse. Clara sigue ese impulso que la lleva hasta el Reino de los Dulces, un lugar donde cada figura tiene vida propia y cada movimiento te sorprenderá.

"Cuando el reloj marca la medianoche, el valiente Cascanueces se pone al frente de su ejército de soldados para defender el árbol de Navidad. Es el momento en que el ritmo se intensifica, los movimientos ganan fuerza y la fantasía se convierte en realidad sobre el escenario", describe el ballet.

Fechas y horas

5 y 12 de diciembre a las 17 horas; y el 6 y 13 de diciembre a las 11 y 17 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, 24 calle entre 3a. y 4a. avenidas zona 1

Ubicación

Admisión

• Q100 Platea

• Q50 Balcón I

• Q30 Balcón II

¿Dónde obtener los boletos?

La compra de boletos se realizará en la sede del ballet, ubicada en la 5.ª calle 3-43, zona 1 de 10 a 15 horas. Los días 2, 3 y 4 de diciembre se pueden adquirir los boletos correspondiente a las presentaciones del 5 y 6 de diciembre, y los días 9, 10 y 11 de diciembre estarán disponibles los de las funciones del 12 y 13.