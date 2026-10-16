El Día H: Guatemala se suma al homenaje mundial a Héroes del Silencio con un concierto de Entropya

Los seguidores de Héroes del Silencio podrán escuchar una vez más las canciones de la banda española en un concierto especial a cargo de Entropya, el grupo guatemalteco que se ha caracterizado por interpretar los éxitos que popularizaron Enrique Bunbury (voz), Juan Valdivia (guitarra), Joaquín Cardiel (bajo), Pedro Andreu (batería) y Alan Boguslavsky (guitarra).

En Guatemala, el vínculo con la música de Héroes del Silencio comenzó a finales de la década de 1980 y se reforzó durante la década de 1990. Además, el sábado 14 de septiembre de 1996, la banda española deleitó a los guatemaltecos durante un concierto en la extinta Plaza de Toros, en la zona 13 de la capital.

Ese show quedó grabado en la memoria y en el corazón de los admiradores del grupo español, que, a pesar de su separación, obtuvo mayor aceptación en el país. Posteriormente, 11 años y un día después, Héroes del Silencio regresó a Guatemala y, el 15 de septiembre del 2007, comenzó una gira de reencuentro y despedida con un concierto en el también desaparecido Estadio del Ejército, en la zona 5 de la capital.

En ese Tour 2007 no participó Boguslavsky y se integró el guitarrista Gonzalo Valdivia, hermano de Juan. Además, la gira incluyó 10 conciertos con los que la banda también recorrió Argentina, México, Estados Unidos y España.

El aporte de Entropya

Entropya es una banda guatemalteca que se fundó en el 2000. Los amantes del rock en español y los expertos en música internacional la definieron como la "banda oficial de tributos" a Héroes, debido a la calidad sonora con la que interpreta los temas del grupo español y a la pasión con la que cada uno de sus músicos ha seguido la pista de Bunbury, Valdivia, Cardiel, Andreu y Boguslavsky.

Integrada en la actualidad por Francisco Contreras (voz), Alejandro Galindo (guitarra principal), Vladimir Pineda (bajo), Rubén Carrillo (guitarra de apoyo) y Zu Lyn Chew (batería), Entropya continúa enfocada en ofrecer espectáculos especiales en los que se rinde homenaje a la banda española.

“Nosotros ya no hacemos tributos porque nos enfocamos en rendir homenaje a la banda que nos ha inspirado y mostramos respeto a sus admiradores. Sabemos que tanto ellos como nosotros, desde que conocimos sus canciones, su estilo y su trayectoria se admira, por eso es por lo que constantemente cuidamos varios detalles para que, durante nuestros eventos, se lleven la mejor de las experiencias y sigan recordando las canciones de los Héroes del Silencio”, indicó Galindo.

El guitarrista y líder de Entropya agregó que, al igual que sus compañeros, está convencido de que subir a un escenario e interpretar los temas de la banda española siempre es un reto mayor, debido a que constantemente se suman a sus conciertos seguidores y amantes del rock en español que recuerdan el legado de sus ídolos.

“Sabemos que muchos admiradores de Héroes llegan a nuestros conciertos porque les apasiona su música y, aunque constantemente nos recuerdan que somos ‘la banda oficial para rendir homenajes’, no presumimos porque al igual que ellos, nosotros respetamos su legado. Sin embargo, por ese cariño y apoyo que nos muestran, nos reinventamos y en varios de nuestros espectáculos hemos compartido escenario con varios de los exintegrantes de Héroes del Silencio”, agregó Galindo.

El líder de Entropya recordó que desde el 2013 sus conciertos tomaron otro enfoque, debido a que en ese momento ofrecieron una velada musical en la que participó Alan Boguslavsky como un integrante más de la banda. Posteriormente, en el 2015, el también conocido como Azteca de Oro volvió al país para participar en otro homenaje a Héroes junto a Entropya y con el apoyo de Gonzalo Valdivia.

“Hemos tenido la fortuna de reinventar los homenajes a la banda y en distintas ocasiones hemos contado con el respaldo de sus integrantes con quienes hemos dado conciertos en varias ciudades del país, algo que otras bandas en la región han implementado”, dijo Galindo.

Entropya también ha organizado convivencias, firmas de autógrafos y otros eventos. Además de Alan Boguslavsky y Gonzalo Valdivia, la banda guatemalteca ha contado con el apoyo de Juan Valdivia y Pedro Andreu, quienes han compartido con el grupo nacional y sus admiradores locales.

“Muchos de los seguidores de Héroes del Silencio nos recuerdan constantemente que faltan exintegrantes de la banda con quienes podríamos organizar un concierto histórico. No podemos revelar nada, pero tal y como expresan en una de sus canciones, recuerden que: ‘Aún hay cajas con sorpresa’”, concluyó Galindo, artífice de la estadía en el país y contrato con los exintegrantes de Héroes del Silencio.

El Día H: el homenaje mundial a Héroes del Silencio

El Día H es un homenaje mundial a la banda española Héroes del Silencio y su primera edición se celebró el 17 de octubre del 2008, en Aspe, Alicante, España, un año después del Tour 2007 o gira de despedida.

La XIX edición de esta actividad se celebrará el sábado 17 de octubre del 2026 y se realizarán 41 eventos simultáneos en España, Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Honduras, México, Nicaragua, Perú, Estados Unidos y Guatemala.

En distintos recintos culturales de los 12 países se ofrecerán actividades y conciertos. En Guatemala, la banda Entropya será la responsable de una velada musical con un repertorio que incluirá los éxitos de Héroes del Silencio.

Fecha

El Día H con Entropya se celebrará en Guatemala, el sábado 17 de octubre del 2026.

Hora

El concierto está previsto a las 21 horas.

Lugar

Rock'ol Vuh - 6a Avenida, 1-32 Zona 1.

Precios y localidades

Preventa – Q65

Día del evento - Q80

Venta de entradas

Las entradas en preventa se pueden adquirir vía WhatsApp al número 4215-8987

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