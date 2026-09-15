El hijo mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie se quita el apellido paterno

Maddox, el hijo mayor de Brad Pitt y Angelina Jolie, quien fue adoptado por la actriz en el 2002 y luego por el actor tomó la decisión de ya no identificarse como Pitt, legalmente. Esta decisión se suma a la que ya han hecho patente sus hermanos, quienes públicamente han dejado de usar el apellido.

La revistaPeople confirmó a EFE que un juez del Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles dictaminó el cambio de nombre del joven de Maddox Chivan Jolie-Pitt a Maddox Chivan Jolie.

Un cambio anunciado

Esta medida no fue sorpresiva, porque tanto Maddox como su hermana Zahara publicaron el pasado julio un aviso legal con su intención de modificar su apellido en un medio público, un requisito obligatorio que exige la legislación de California como primer paso en el proceso de cambio de nombre.

Ambos siguen los pasos de Shiloh, la primera en cambiar legalmente su nombre a Shiloh Jolie tras presentar la solicitud en agosto del 2024, coincidiendo con su 18 cumpleaños.

Una de las mellizas biológicas de la pareja de actores, Vivienne, también se ha distanciado del apellido Pitt. En el programa de mayo del 2024 de The Outsiders, el musical de Broadway que produjo su madre y en el que aparece como ayudante de producción, figuraba en los títulos de crédito como Vivienne Jolie.

Mientras que Knox aparecía como Knox Jolie en su certificado de graduación del instituto de este mismo año, pero no se sabe si ha iniciado el proceso legal para eliminarlo.

Solo uno de seis

De esta forma, solo Pax sigue usando el apellido Jolie-Pitt y además mantiene relación con algunos miembros de la familia de su padre, según publicó recientemente Page Six.

Angelina Jolie y Brad Pitt anunciaron su separación en el 2016, aunque su divorcio no se hizo efectivo legalmente hasta 2024.

Jolie y Pitt tienen seis hijos en común, tres de ellos adoptados – Maddox (de 25 años), Pax (22) y Zahara (21)- y tres biológicos: Shiloh (20) y los mellizos Knox y Vivienne (18).

Una representante de Brad Pitt declaró a la revista People que el actor no tenía contacto con sus hijos adultos. Por aquel entonces, aún mantenía visitas con sus hijos menores -Knox y Vivienne-, que alcanzaron este año la mayoría de edad.

Los jóvenes han decidido alejarse de su padre, luego de un divorcio complicado en el que, además de alegaciones de violencia también ha habido dificultades en las negociaciones por propiedades.