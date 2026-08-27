Escenario
“El hombre que yo amo”: una comedia musical con humor, romance y nostalgia noventera
Una comedia musical inspirada en la estética de los años 90 combinará teatro, humor, romance y nostalgia. Esto se conoce de la obra y sus entradas.
Producciones Cadejo Teatro anuncia la puesta en escena de “El hombre que yo amo”. Foto Prensa Libre: Cadejo Teatro)
Con canciones como “Detrás de mi ventana”, “Historia de un taxi”, “Con los ojos cerrados” y la que da nombre al musical, “El hombre que yo amo”, esta puesta en escena llega al Teatro Mágico de Marcel para presentar una historia que llevará al público a conectar con los personajes.
Con una propuesta teatral guatemalteca fresca, entretenida y cercana, “El hombre que yo amo” combina teatro, humor, romance y nostalgia en una historia inspirada en la estética, la energía y la memoria musical de los años 90.
Canciones como “Se fue”, “Rata de dos patas” y “Ahora te puedes marchar” llevarán al público a cantar, recordar y conectar con la historia. Según el comunicado, la trama sigue a José, quien cree tener su vida bajo control hasta que regresa un importante amor del pasado: Paulina.
Con su llegada, se despiertan recuerdos y sentimientos que parecían haber quedado atrás, principalmente porque José ya tiene a alguien más en su vida: Thalía. Al verse envuelta en los recuerdos de José, comienzan los enredos, los reclamos, las decisiones incómodas y las situaciones inesperadas.
El musical “El hombre que yo amo” es una comedia en la que el pasado y el presente se entrelazan al ritmo de baladas, pop y canciones de despecho.
Fecha:
Sábado 29 de agosto del 2026
Hora:
19.30 horas
Lugar:
Teatro Mágico de Marcel, 8.ª avenida 0-49, zona 2, Ciudad de Guatemala
Entrada:
Q75
Compra de entrada:
Puede adquirir su entrada por WhatsApp: +502 5013 0764
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