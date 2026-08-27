“El hombre que yo amo”: una comedia musical con humor, romance y nostalgia noventera

Con canciones como “Detrás de mi ventana”, “Historia de un taxi”, “Con los ojos cerrados” y la que da nombre al musical, “El hombre que yo amo”, esta puesta en escena llega al Teatro Mágico de Marcel para presentar una historia que llevará al público a conectar con los personajes.

Con una propuesta teatral guatemalteca fresca, entretenida y cercana, “El hombre que yo amo” combina teatro, humor, romance y nostalgia en una historia inspirada en la estética, la energía y la memoria musical de los años 90.

Canciones como “Se fue”, “Rata de dos patas” y “Ahora te puedes marchar” llevarán al público a cantar, recordar y conectar con la historia. Según el comunicado, la trama sigue a José, quien cree tener su vida bajo control hasta que regresa un importante amor del pasado: Paulina.

Con su llegada, se despiertan recuerdos y sentimientos que parecían haber quedado atrás, principalmente porque José ya tiene a alguien más en su vida: Thalía. Al verse envuelta en los recuerdos de José, comienzan los enredos, los reclamos, las decisiones incómodas y las situaciones inesperadas.

El musical “El hombre que yo amo” es una comedia en la que el pasado y el presente se entrelazan al ritmo de baladas, pop y canciones de despecho.

Fecha:

Sábado 29 de agosto del 2026

Hora:

19.30 horas

Lugar:

Teatro Mágico de Marcel, 8.ª avenida 0-49, zona 2, Ciudad de Guatemala

Entrada:

Q75

Compra de entrada:

Puede adquirir su entrada por WhatsApp: +502 5013 0764

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento