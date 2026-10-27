“El Inspector”: la puesta en escena que lleva al teatro una sátira sobre la corrupción, el abuso de poder y las apariencias

La Lumbre Producciones trae al teatro la obra de Nikolái Gógol, “El inspector”, que develará cómo la élite gobernante busca evitar que se descubran sus malversaciones y negligencias.

La puesta en escena, adaptada y dirigida por Flora Méndez, se desarrolla en un remoto e ignorado municipio de provincia, donde las élites gobernantes han hecho que “la corrupción, el abuso de poder y la decadencia institucional” se vivan cada día.

Mientras unos gozan de los manjares de la impunidad, otros pagan las consecuencias. Sin embargo, todo cambia cuando comienzan los rumores sobre la llegada de “El Inspector”, un enviado de la capital que trae instrucciones secretas y podría cambiarlo todo.

El inspector, cuya identidad se desconoce, pone nerviosa a la élite local, ya que podrían quedar al descubierto “sus malversaciones y negligencias sanitarias, educativas y judiciales”. Por ello, sus integrantes emprenden acciones para ganarse su favor.

Al no saber quién es, la élite confunde a Alejandro Lestakov —un joven privilegiado, impecable, endeudado y arruinado— con esta figura que podría ponerlos en evidencia, por lo que buscarán ganárselo.

Entre adulaciones, sobornos, banquetes y un enredo amoroso, la comedia satírica muestra lo hilarantes que pueden llegar a ser las personas dominadas por el miedo y las apariencias.

La sinopsis destaca que “con humor, picardía y una buena dosis de sátira, El Inspector se burla de la corrupción, las apariencias y los temores de quienes hacen hasta lo imposible por no quedar expuestos”.

Fecha

Sábado 31 de octubre del 2026

Hora

19 horas

Lugar

Teatro de la Universidad Popular, 10a. calle 10-32, zona 1, ciudad de Guatemala

Precio

Preventa: Q75

Taquilla: Q100

Boletos

Información: +502 4935 4893

Elenco

José Mario Massella

Esteban López

Bryan Segura

Ximena Méndez

Sofía González

Joshua Utrera

Entradas

Para reservar un cupo, puede comunicarse por WhatsApp al 5874-5938.

Restricciones

Se prohíbe portar armas

No se hará ningún tipo de reembolso monetario una vez efectuado el pago, sin importar la causa de la cancelación o ausencia

Al tratarse de un entorno natural, no se garantiza el avistamiento de especies, aunque las probabilidades son altas.