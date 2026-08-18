“El lago de los cisnes” en el Teatro Nacional: fecha, boletos y detalles de la presentación del Ballet Nacional de Guatemala

Una de las historias de amor favoritas de los amantes del ballet llegará al Teatro Nacional de Guatemala con la presentación de “El lago de los cisnes”, una obra que narra la historia del príncipe Sigfrido y su encuentro con una hermosa mujer que, bajo un hechizo, toma la forma de un cisne blanco.

Según datos del Ministerio de Cultura y Deportes, la historia se centra en la búsqueda de una esposa por parte del príncipe Sigfrido. Ante la presión por encontrarla, decide salir de caza al bosque para pensar y llega a un lago encantado que cambiará su vida.

En el lago encuentra un grupo de cisnes blancos que se transforman en mujeres debido al hechizo lanzado por el mago Rothbart. Entre ellas está la princesa Odette, con quien buscará romper el encantamiento.

La compañía presentará esta historia, que enfrenta el bien y el mal cuando Rothbart aparece acompañado de su hija Odile, transformada en el Cisne Negro. Con la apariencia de Odette, buscará engañar al príncipe.

El enfrentamiento se desencadena luego de que el príncipe declara su amor a Odile y rompe involuntariamente la promesa que había hecho a Odette. Esta es la historia que llevará al escenario el Ballet Nacional de Guatemala “Christa Mertins”.

Fechas

Sábado 22 y domingo 23 de agosto del 2026

Horarios

Sábado: 19 horas

19 horas Domingo: 17 horas

Lugar

Gran Sala “Efraín Recinos”, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1, Ciudad de Guatemala

Entradas

Platea: Q50 por persona

Q50 por persona Balcón I y II: Q30 por persona

Preventa

Lugar: Sede del Ballet Nacional de Guatemala, 5.ª calle 3-43, zona 1, Ciudad de Guatemala

Sede del Ballet Nacional de Guatemala, 5.ª calle 3-43, zona 1, Ciudad de Guatemala Fecha: 21 de agosto, de 10 a 12 horas y de 14 a 16 horas

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