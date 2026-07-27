“El lago de los cisnes”: la puesta en escena que trae el Ballet Nacional de Guatemala “Christa Mertins” sobre la princesa Odette y el príncipe Sigfrido

"Un amor imposible, un oscuro hechizo y una lucha entre la luz y la oscuridad dan vida a este inolvidable clásico de ballet". Esa es la propuesta que ofrece el Ballet Nacional de Guatemala "Christa Mertins" para los amantes del ballet clásico.

Como parte de su temporada de ballet clásico, la compañía presentará esta historia, que conduce a una batalla entre el bien y el mal. Con tres funciones programadas, la obra sigue al príncipe Sigfrido, quien conoce a un grupo de cisnes blancos que, en el lago, se transforman en mujeres durante la noche.

La historia se desarrolla en medio de la presión para que el príncipe elija esposa. En ese contexto, Sigfrido decide ayudar a la princesa Odette a romper la maldición lanzada por el mago Rothbart.

En el lago encantado, Sigfrido promete salvar a las jóvenes, pero esto solo será posible si alguien que nunca ha amado le promete amor eterno y fidelidad. Sin embargo, durante el baile, el mago transforma a su hija, Odile, en un cisne negro, lo que desencadena una gran complicación para salvar a las doncellas.

Así, el público podrá disfrutar de esta puesta en escena, que combina amor, hechizos y la batalla entre el bien y el mal.

Fechas

16, 22 y 23 de agosto

Horario

19 horas

Lugar

Gran Sala "Efraín Recinos", Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Entradas

Platea: Q50

Balcón I y II: Q30

Preventa

Sede del Ballet Nacional de Guatemala, 5.ª calle 3-43, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Viernes 14 y 21 de agosto

De 10 a 12 horas y de 14 a 16 horas

Solo se acepta efectivo

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