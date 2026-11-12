El legado de Miguel Ángel Asturias llega a Guatemala: Francia entregará el Nobel, el Premio Lenin y otras 50 condecoraciones

La trayectoria literaria y poética de Miguel Ángel Asturias le dio diversos reconocimientos internacionales, entre los más importantes, el Premio Lenin de la Paz, recibido en 1966, y el Premio Nobel de Literatura de 1967, que llegarán a Guatemala como parte del retorno del escritor.

Fue su nieto, Sandino Asturias, quien anunció la noche del 11 de noviembre que la Biblioteca Nacional de Francia decidió entregar al Estado de Guatemala los premios del Gran Moyas.

Según lo anunciado, Francia entregará el Premio Nobel de Literatura, el Premio Lenin de la Paz, 50 medallas y diplomas recibidos por el escritor. Esta entrega se concretará después de las gestiones de la familia para traer de regreso el legado de Miguel Ángel Asturias.

Entre los principales objetos que Francia entregará a Guatemala estará el bastón de mando de los pueblos originarios, que le fue entregado en 1966, cuando fue nombrado Hijo Unigénito de Tecún Umán.

En una entrevista con Prensa Libre, Sandino Asturias, presidente de la Fundación Miguel Ángel Asturias, compartió que se les anunció la decisión de la Biblioteca Nacional de Francia de entregar al Estado de Guatemala varios reconocimientos del escritor, como parte de una solicitud reciente de su familia.

Sandino detalló que en el encuentro entre las autoridades y la familia se alcanzaron dos acuerdos importantes. El primero consiste en promover que la Biblioteca Nacional de Francia tenga todos los manuscritos de Miguel Ángel Asturias.

En cuanto a los objetos que no son manuscritos, como las medallas y los diplomas, la familia solicitó que fueran entregados al Estado de Guatemala, petición que fue aceptada. Con ello, resaltó que los premios más importantes serán trasladados para que formen parte del patrimonio del país.

“El anuncio de hoy de la Biblioteca es la respuesta a nuestra solicitud y representa otro reconocimiento a la figura de Miguel Ángel Asturias, quien también regresa a Guatemala con sus medallas”.

Al consultarle si con la llegada de los premios se tiene planeado crear un museo en su honor, Sandino Asturias destacó que se tiene pensado, junto con el Ministerio de Cultura y Deportes, crear un pequeño museo para exhibir la colección de reconocimientos mundiales.

En cuanto a si se ha considerado la casa del escritor en la zona 1 de la Ciudad de Guatemala, Sandino Asturias destacó que se contempla el Centro Cultural o la Casa del Escritor para honrar a Miguel Ángel Asturias.

Agregó que existe la posibilidad de que en la Plaza Amaya, en el Centro Cultural que lleva el nombre del escritor, se habilite un espacio junto a su tumba donde puedan exhibirse estas medallas. Aun así, recalcó que el proyecto está en discusión.

El nieto del escritor destacó que no se tiene claro si estos reconocimientos retornarán con los restos o si llegarán más adelante.

En cuanto al retorno de los restos este 12 de noviembre, destacó que será Miguel Ángel Asturias Amado quien los acompañe. Señaló que este acontecimiento ha hecho feliz a la familia, pues “es el retorno de un exiliado”, por lo que se trata de un acto de justicia histórica.