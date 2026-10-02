Escenario
“El Lunático”: Panchorizo presenta un espectáculo de circo, teatro y comedia
El artista guatemalteco Francisco Toralla, conocido como Panchorizo, regresa al Teatro Nacional con una propuesta dirigida a pequeños y grandes.
Panchorizo como parte de la gira "Circo Soledad". (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)
Los domingos de octubre, Panchorizo presentará El Lunático en el Teatro Nacional, un espectáculo que combina circo, teatro y comedia para el público familiar.
Francisco Toralla, quien ha desarrollado su trayectoria en disciplinas como la acrobacia, los malabares, la comedia y el teatro, lleva al escenario una historia en la que la luna ocupa un lugar central y sirve como punto de partida para una puesta en escena que integra diferentes recursos circenses y teatrales.
El Lunático forma parte de la propuesta escénica que Panchorizo integra como parte de sus shows, incorporando humor, acrobacias y elementos visuales para contar historias dirigidas a públicos de distintas edades.
Fecha
Domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre de 2026.
Hora
16 horas.
Lugar
Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ciudad de Guatemala.
Precio
- Balcón: Q75
- Platea: Q90
¿Dónde comprar los boletos?
Los boletos para El Lunático están disponibles en Fanaticks.live
Con el apoyo de Banco Industrial.
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