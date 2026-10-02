“El Lunático”: Panchorizo presenta un espectáculo de circo, teatro y comedia

Los domingos de octubre, Panchorizo presentará El Lunático en el Teatro Nacional, un espectáculo que combina circo, teatro y comedia para el público familiar.

Francisco Toralla, quien ha desarrollado su trayectoria en disciplinas como la acrobacia, los malabares, la comedia y el teatro, lleva al escenario una historia en la que la luna ocupa un lugar central y sirve como punto de partida para una puesta en escena que integra diferentes recursos circenses y teatrales.

El Lunático forma parte de la propuesta escénica que Panchorizo integra como parte de sus shows, incorporando humor, acrobacias y elementos visuales para contar historias dirigidas a públicos de distintas edades.

Fecha

Domingos 4, 11, 18 y 25 de octubre de 2026.

Hora

16 horas.

Lugar

Teatro de Cámara Hugo Carrillo, Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, Ciudad de Guatemala.

Precio

Balcón: Q75

Platea: Q90

¿Dónde comprar los boletos?

Los boletos para El Lunático están disponibles en Fanaticks.live

Con el apoyo de Banco Industrial.

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