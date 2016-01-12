Asturias y Borges iban a compartir el Nobel en 1965

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Asturias y Borges iban a compartir el Nobel en 1965

Después de 50 años pueden ser desclasificados los documentos que revelan detalles de los postulados a los premios Nobel, los galardones más importantes a las letras mundiales.

REDACCIÓN CULTURA

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Existe una documentación que revela que el escritor argentino Jorge Luis Borges y el guatemalteco Miguel Ángel Asturias compartirían el Premio Nobel de Literatura en 1965. Así lo revela el diario británico The Guardian.

“Se barajó la posibilidad de que Borges compartiera el premio con Asturias, pero el jurado rechazó esa posibilidad. Asturias ganaría el Nobel, pero en 1967”, indica la publicación.

Posted by Prensa Libre on martes, 9 de junio de 2015

Evidencia

Esta revelación surgió porque al desclasificar los documentos de los Nobel se encontró que siempre estaba de finalista Jorge Luis Borges. “Por eso, entonces, sabemos que él fue uno de los que llegaron a la recta definitiva de esa deliberación, junto a pesos pesados como el ruso Vladimir Nabokov y el chileno Pablo Neruda. Sin embargo, ninguno de ellos resultó ganador en 1965; se impuso Sholokhov en aquel año”, indica la publicación.

Sin reconocimiento

Borges murió en 1986 y fue una de las grandes plumas que no obtuvieron el Premio Nobel. “El día del anuncio del Nobel los periodistas hacían fila afuera de la casa de Borges. Pasaba año tras año. Cada vez que llegaba la noticia de que no había ganado, él se ponía triste”, cita The Guardian.

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