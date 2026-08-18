El Paabanc se presenta en el Primer Festival de Agosto: fecha, boletos y otras actividades que celebran al Teatro de Bellas Artes

El Paabanc, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, llegará al Primer Festival de Agosto, que conmemora los 45 años de trayectoria del Teatro de Bellas Artes.

La danza, que entrelaza tradición, identidad y riqueza cultural de Guatemala, llegará bajo la organización del Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala, que presentará esta serie de danzas indígenas tradicionales de Las Verapaces, que ayuda a reforzar la identidad guatemalteca.

La adaptación del Paabanc también llegará como parte de la agenda de este festival, que conmemora los 75 años de la inauguración del edificio donde diversas ramas del arte convergen.

Bajo el lema “Una Historia Compartida, de Cine a Teatro”, este festival no solo incluye el Paabanc, sino otras actividades, como el Concierto de la Marimba del Centro Cultural de Escuintla, que se presentará este viernes en el exterior del teatro, a las 10 horas.

El Ministerio de Cultura y Deportes invita a disfrutar de una propuesta escénica que “entrelaza tradición, identidad y danza para celebrar la riqueza cultural de Guatemala”.

Fecha:

Viernes 21 de agosto del 2026

Hora:

La función comienza a las 19 horas.

Lugar:

Exterior del Teatro de Bellas Artes, en la 15 calle, entre la avenida Elena y la avenida Elena C, zona 1 de la capital.

Precios:

Entrada libre

Otras actividades del fin de semana

Viernes 21 de agosto

10 horas: Concierto de la Marimba del Centro Cultural de Escuintla, en el exterior del teatro

Domingo 23 de agosto

11 horas: Concierto de la agrupación marimbística Q’ojonel Soon, en la Sala Principal

Concierto de la agrupación marimbística Q’ojonel Soon, en la Sala Principal 16 horas: Presentación de la obra “Melocotones en almíbar”, del dramaturgo Miguel Mihura, interpretada por estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), en la Sala Principal

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