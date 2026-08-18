Escenario
El Paabanc se presenta en el Primer Festival de Agosto: fecha, boletos y otras actividades que celebran al Teatro de Bellas Artes
La danza ancestral que representa la tradición y la identidad cultural de Guatemala, el Paabanc, se presentará en el Primer Festival de Agosto, como parte de la celebración del Teatro de Bellas Artes.
Presentación de la danza ritual El Paabanc en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias. Foto de archivo Prensa Libre: Juan Diego González
El Paabanc, declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación, llegará al Primer Festival de Agosto, que conmemora los 45 años de trayectoria del Teatro de Bellas Artes.
La danza, que entrelaza tradición, identidad y riqueza cultural de Guatemala, llegará bajo la organización del Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala, que presentará esta serie de danzas indígenas tradicionales de Las Verapaces, que ayuda a reforzar la identidad guatemalteca.
La adaptación del Paabanc también llegará como parte de la agenda de este festival, que conmemora los 75 años de la inauguración del edificio donde diversas ramas del arte convergen.
Bajo el lema “Una Historia Compartida, de Cine a Teatro”, este festival no solo incluye el Paabanc, sino otras actividades, como el Concierto de la Marimba del Centro Cultural de Escuintla, que se presentará este viernes en el exterior del teatro, a las 10 horas.
El Ministerio de Cultura y Deportes invita a disfrutar de una propuesta escénica que “entrelaza tradición, identidad y danza para celebrar la riqueza cultural de Guatemala”.
Fecha:
Viernes 21 de agosto del 2026
Hora:
La función comienza a las 19 horas.
Lugar:
Exterior del Teatro de Bellas Artes, en la 15 calle, entre la avenida Elena y la avenida Elena C, zona 1 de la capital.
Precios:
Entrada libre
Otras actividades del fin de semana
Viernes 21 de agosto
- 10 horas: Concierto de la Marimba del Centro Cultural de Escuintla, en el exterior del teatro
Domingo 23 de agosto
- 11 horas: Concierto de la agrupación marimbística Q’ojonel Soon, en la Sala Principal
- 16 horas: Presentación de la obra “Melocotones en almíbar”, del dramaturgo Miguel Mihura, interpretada por estudiantes de la Escuela Nacional de Arte Dramático (ENAD), en la Sala Principal
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