“El Principito desde el principito”: así será la obra de marionetas que llegará a Antigua Guatemala

El Principito, desde el principito llegará al teatro de cámara del Hotel Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala, con una propuesta de marionetas para niños y adultos.

La obra, presentada por Verónica Giracca y su compañía de teatro de marionetas Gira Mundos, explora la teoría de que Antoine de Saint-Exupéry pudo inspirarse en paisajes guatemaltecos para escribir su libro.

Esta propuesta teatral busca acercar a las familias guatemaltecas a la historia de El principito mediante una puesta en escena que combina música original, escenografía artesanal y una interpretación de los posibles vínculos entre la obra literaria y Guatemala.

El montaje parte de la teoría de que el escritor francés Antoine de Saint-Exupéry pudo haberse inspirado en los paisajes del lago de Atitlán y Antigua Guatemala durante su estancia en el país en 1938, cuando se recuperaba de un accidente aéreo ocurrido en el aeropuerto La Aurora.

La producción busca ofrecer una experiencia teatral con momentos de humor, sorpresas y reflexiones sobre valores humanos. También pretende despertar la curiosidad de los niños y motivarlos a crear sus propias marionetas, conversar y hacer preguntas.

Fechas:

Domingo 29 de noviembre 2026

Jueves 3 y 10 de diciembre de 2026

Domingos 6 y 13 de diciembre de 2026

Horarios

Jueves: 19 horas

Domingos: 12 horas

Cada presentación tendrá una duración aproximada de 55 minutos.

Lugar

La obra se presentará en el teatro de cámara del Hotel Casa Santo Domingo, en Antigua Guatemala.

Precio de las entradas

Q150 por persona

Venta de entradas

Las entradas pueden adquirirse en viveloonline.com

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