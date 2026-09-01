“El principito”: la obra de teatro que llevará al público por el universo para descubrir el valor del amor y la amistad

El Teatro Thriambos llevará a escena “El principito”, la historia de un pequeño explorador que emprenderá una travesía por el universo que lo llevará a comprender la vida de otra forma y a descubrir el valor de la amistad.

El personaje del clásico infantil de Antoine de Saint-Exupéry llegará bajo la dirección y adaptación de Luis Román. Entre coreografías, canciones y lecciones, esta obra llevará a los niños por un viaje, mientras los adultos podrán revivir su infancia.

La historia seguirá al personaje conocido como el Principito, quien dejará su asteroide para viajar por el espacio. Durante su recorrido conocerá la particular forma en que los adultos ven la vida y comprenderá el valor del amor y la amistad.

El Principito recorrerá varios planetas, donde conocerá a seres extraños de los que aprenderá distintas lecciones. “Una historia mágica, muy divertida en donde se muestran muchas de las características que tienen los adultos humanos”, dice la sinopsis.

La historia permite descubrir, desde la inocencia y la mirada de un niño, cómo los problemas pueden verse de otra manera e invita al público a reflexionar mientras se divierte.

Fechas

Domingos 6 y 13 de septiembre del 2026

Horario

11.00 horas

Lugar

Sala Alfredo Porras Smith del Teatro Thriambos, Centro Comercial Unicentro, zona 10, segundo nivel, Ciudad de Guatemala

Precio

Q100 por persona

Entradas

Los boletos pueden adquirirse en Social Tickets

Elenco principal

Piloto aviador: Pepe Durán

Principito: Mariano Alvarado

Rosa: Zoe Victoria

Rey: Alexander Rivas

Zorro: Luis Román

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