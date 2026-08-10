El Principito llega al teatro: fecha, hora, lugar y precio para disfrutar de esta travesía por el universo

El clásico infantil de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, llegará al teatro de la mano de Thriambos Producciones para revivir la historia de este entrañable personaje, quien emprenderá una travesía por el universo, conocerá nuevos amigos y enfrentará nuevos peligros.

El Principito dejará su asteroide para viajar por el espacio, donde conocerá la particular forma en que los adultos ven la vida y comprenderá el valor del amor y la amistad.

Bajo la dirección de Luis Román, esta historia invita a explorar nuevos planetas y a descubrir el valor de la amistad a través de personajes como el Zorro y su adorada Rosa.

La historia permite descubrir, desde la inocencia y la mirada de un niño, cómo los problemas pueden verse de otra manera e invita al público a reflexionar. El pequeño príncipe recorrerá varios planetas y se encontrará con seres completamente extraños con los que entablará amistad.

“Con esta historia vas a conocer mucho de las situaciones que se reconocen a través de los ojos de los niños”, destaca el comunicado de Thriambos Producciones.

Fechas

Domingos 16, 23 y 30 de agosto del 2026

Domingos 6 y 13 de septiembre del 2026

Horarios

Agosto: 16 horas

Septiembre: 11 horas

Lugar

Sala Alfredo Porras Smith del Teatro Thriambos, Centro Comercial Unicentro, zona 10, segundo nivel, Ciudad de Guatemala

Precio

Q100 por persona

Entradas

Los boletos pueden adquirirse en Social Tickets:

Elenco

Piloto Aviador: Pepe Durán

Principito: Mariano Alvarado

Rosa: Zoe Victoria

Rey: Alexander Rivas

Bebedor: Gustavo Ramírez

Vanidosa: Mia Greenberg

Hombre de Negocios: Luis Martínez

Farolera: Jimena Roblero

Geógrafo: Luis Bolaños

Boa: Mónica Juárez

Rosal: Shanty Conde

Zorro: Luis Román

Guardavías: Emma Greenberg

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