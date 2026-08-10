Escenario
El Principito llega al teatro: fecha, hora, lugar y precio para disfrutar de esta travesía por el universo
La historia de El Principito llega al teatro con una puesta en escena que invita al público a recorrer el universo para descubrir la vida de otra manera. Esto se conoce sobre la obra.
Obra de teatro El Principito de Thriambos Producciones. (Foto Prensa Libre: cortesía Thriambos Producciones)
El clásico infantil de Antoine de Saint-Exupéry, El Principito, llegará al teatro de la mano de Thriambos Producciones para revivir la historia de este entrañable personaje, quien emprenderá una travesía por el universo, conocerá nuevos amigos y enfrentará nuevos peligros.
El Principito dejará su asteroide para viajar por el espacio, donde conocerá la particular forma en que los adultos ven la vida y comprenderá el valor del amor y la amistad.
Bajo la dirección de Luis Román, esta historia invita a explorar nuevos planetas y a descubrir el valor de la amistad a través de personajes como el Zorro y su adorada Rosa.
La historia permite descubrir, desde la inocencia y la mirada de un niño, cómo los problemas pueden verse de otra manera e invita al público a reflexionar. El pequeño príncipe recorrerá varios planetas y se encontrará con seres completamente extraños con los que entablará amistad.
“Con esta historia vas a conocer mucho de las situaciones que se reconocen a través de los ojos de los niños”, destaca el comunicado de Thriambos Producciones.
Fechas
- Domingos 16, 23 y 30 de agosto del 2026
- Domingos 6 y 13 de septiembre del 2026
Horarios
- Agosto: 16 horas
- Septiembre: 11 horas
Lugar
Sala Alfredo Porras Smith del Teatro Thriambos, Centro Comercial Unicentro, zona 10, segundo nivel, Ciudad de Guatemala
Precio
Q100 por persona
Entradas
Los boletos pueden adquirirse en Social Tickets:
Elenco
- Piloto Aviador: Pepe Durán
- Principito: Mariano Alvarado
- Rosa: Zoe Victoria
- Rey: Alexander Rivas
- Bebedor: Gustavo Ramírez
- Vanidosa: Mia Greenberg
- Hombre de Negocios: Luis Martínez
- Farolera: Jimena Roblero
- Geógrafo: Luis Bolaños
- Boa: Mónica Juárez
- Rosal: Shanty Conde
- Zorro: Luis Román
- Guardavías: Emma Greenberg
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