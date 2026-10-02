“El silencio del Topo”: el documental que sigue la historia del periodista Elías Barahona y su infiltración en uno de los gobiernos de Guatemala

El Teatro de Bolsillo del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias será el escenario donde se presentará El silencio del Topo, un documental que se adentra en la historia del periodista Elías Barahona, quien se infiltró en uno de los gobiernos de Guatemala.

El Festival Ícaro anunció la proyección de la película, cuya historia se sitúa en los años 70, cuando el periodista conocido como el Topo se infiltra en el corazón de uno de los gobiernos más represivos de Guatemala.

Esta producción de la directora Anaïs Taracena, a través de testimonios, archivos y otros elementos, devela la historia de cómo el Topo se infiltró en uno de los ministerios con el propósito de salvar a futuras víctimas.

“Al desvelar la historia de este individuo reservado y único, El silencio del Topo capta los momentos en que las revelaciones del pasado abren grietas en los muros del silencio de una historia que permanece oculta”, dice parte de la descripción compartida por el Festival Ícaro.

Esta historia, que cuenta con una grabación de Elías Barahona, fue galardonada como mejor documental en el Festival de Cine de Málaga. El documental tendrá una función para todo público. Esto debe conocer:

Fecha:

Sábado 3 de octubre del 2026

Hora:

16 horas

Lugar:

Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, zona 1 de la capital

Precio:

Entrada gratuita

Boletos:

Entrada gratuita hasta llenar el aforo

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