“El Último Día”: el nuevo espectáculo de Juan Pablo Amado promete risas, anécdotas y momentos para reflexionar

Tras dejar atrás una etapa centrada en el stand-up, Juan Pablo Amado presentará una obra de teatro en la que compartirá parte de su historia personal y el camino que lo convirtió en uno de los standuperos más reconocidos del país.

La propuesta reúne un elenco fresco, personajes únicos y una narrativa construida alrededor de las personas, los momentos y las decisiones que moldearon su trayectoria artística.

En una combinación de teatro, humor, memoria y vulnerabilidad, El Último Día marca una nueva etapa para el comediante y muestra su versatilidad al presentar su primera obra teatral.

“A veces, el final es el único comienzo posible”, resalta el al presentar la obra, que nace de un lugar personal y da vida a 12 personajes que acompañan esta historia. La puesta en escena recorre momentos de la vida de Amado con la intención de hacer reír, emocionar e inspirar al público.

“Contar mi historia me pone en un espacio vulnerable, porque estoy hablando desde cosas que viví, personas que me marcaron y momentos que me hicieron entender por qué la risa terminó siendo mi forma de conectar con los demás”, agregó.

La obra llegará con ocho funciones a la Ciudad de Guatemala.

Fechas

Estreno: viernes 7 de agosto del 2026

viernes 7 de agosto del 2026 Funciones: Viernes 14, 21 y 28 de agosto Sábados 8, 15, 22 y 29 de agosto



Hora

Inicia a las 20 horas

Lugar

Teatro Lux, zona 1 de la Ciudad de Guatemala

Precio

Q380 por persona

Boletos

Los boletos pueden adquirirse en https://www.ticketasa.gt/

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El standupero llegara al Teatro Lux con su primera obra “El Último Día”. (Video: Prensa Libre : cortesía Brandeable)