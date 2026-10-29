EN VIVO: Especial Leyendas de Guatemala

Escenario

EN VIVO: Especial Leyendas de Guatemala

Prensa Libre presenta una noche de misterio y tradición con las leyendas guatemaltecas narradas en directo por el cuentacuentos Víctor Paz.

| time-clock

Las leyendas de Guatemala forman parte de la tradición oral que ha acompañado a generaciones a lo largo de los siglos, con relatos de apariciones, criaturas, procesiones y otras historias que forman parte de la cultura guatemalteca.

Prensa Libre ha preparado una transmisión especial con las principales leyendas, entre las que destacan La Llorona, La Siguanaba, La Tatuana, El Cadejo, El Sombrerón, El Carruaje de la Muerte y La Procesión de las Ánimas.

Quédese a ver y escuchar estas historias, que contarán con la voz y caracterización del cuentacuentos guatemalteco Víctor Paz, en un ambiente de misterio y nostalgia.

Este es el Especial de Leyendas de Guatemala, de Prensa Libre. ¡Disfrútelo!

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

Lee más artículos de Delia Franco

ARCHIVADO EN:

EN VIVO Leyendas de Guatemala Tradiciones de Guatemala Transmisión en vivo 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM