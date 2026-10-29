Escenario
EN VIVO: Especial Leyendas de Guatemala
Prensa Libre presenta una noche de misterio y tradición con las leyendas guatemaltecas narradas en directo por el cuentacuentos Víctor Paz.
Las leyendas de Guatemala forman parte de la tradición oral que ha acompañado a generaciones a lo largo de los siglos, con relatos de apariciones, criaturas, procesiones y otras historias que forman parte de la cultura guatemalteca.
Prensa Libre ha preparado una transmisión especial con las principales leyendas, entre las que destacan La Llorona, La Siguanaba, La Tatuana, El Cadejo, El Sombrerón, El Carruaje de la Muerte y La Procesión de las Ánimas.
Quédese a ver y escuchar estas historias, que contarán con la voz y caracterización del cuentacuentos guatemalteco Víctor Paz, en un ambiente de misterio y nostalgia.
Este es el Especial de Leyendas de Guatemala, de Prensa Libre. ¡Disfrútelo!