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“Encuentro de Literatura Infantil Centro de América”: programación, invitados y actividades del evento que busca fomentar la lectura en la región
Con el objetivo de promover la lectura y fortalecer la formación de lectores en la región, Filgua realizará el II Encuentro de Literatura Infantil Centro de América como antesala de la Feria Internacional del Libro de Guatemala.
Aparte de libros, los menores pueden disfrutar de cuadernos para colorear, juegos de mesa y cuenta cuentos dentro de Filgua. (Foto Prensa Libre: Daniel Samayoa)
“Vamos por una región de lectores” es la premisa de esta actividad, que reunirá a más de 40 autores, ilustradores, investigadores y expertos internacionales para reflexionar sobre el papel de la literatura infantil y juvenil en la formación de nuevas generaciones de lectores.
El encuentro se celebrará del 4 al 6 de julio y servirá como un espacio de intercambio profesional entre especialistas que buscan analizar y compartir experiencias para fortalecer el interés por la lectura entre la niñez y la juventud.
La actividad reunirá a autores, ilustradores, investigadores y otros actores provenientes de Centroamérica, México, España, Argentina y Colombia, quienes analizarán los desafíos y oportunidades de la literatura infantil y juvenil, fundamental para el desarrollo de la imaginación, el pensamiento crítico y otras habilidades.
Según un comunicado, el encuentro abordará asuntos como identidad cultural, formación de lectores y promoción de la lectura. Además, contará con talleres especializados dirigidos a autores, ilustradores, docentes y mediadores de lectura, ya que la formación de lectores también depende del compromiso de estos sectores.
La actividad está dirigida a autores, diseñadores, ilustradores, libreros, representantes de instituciones educativas, bibliotecarios y gestores culturales, quienes podrán participar en talleres y charlas especializadas.
Entre los talleres programados figuran los impartidos por David Lozano; Jorge Gonzalvo, de España; Carola Díez, de México, y Mariana Ruiz-Johnson, de Argentina.
También participarán ponentes que abordarán aspectos académicos, creativos y sociales relacionados con la promoción de la lectura entre las nuevas generaciones, entre ellos el académico costarricense Carlos Rubio, la poeta mexicana Nadia López y la autora panameña Evelyn Lozano.
“Durante tres días exploraremos las voces, las historias y las estrategias que buscan transformar el panorama del libro para las infancias en la región”, afirmó César Medina, presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala y de Filgua.
Fecha
Del 4 al 6 de julio de 2026.
Horario
De 9 a 20 horas.
Lugar
Centro Cultural de España en Guatemala, Paseo de la Sexta, zona 1, Ciudad de Guatemala.
Inscripción
Llenar el formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWxjWHZxUgoMyvWfsR0--vRQw5ZBhMOFTkRSK0i_izxJSIhg/viewform
Asimismo, quienes residan fuera de Guatemala pueden solicitar apoyo para hospedaje escribiendo a info@ibbyguatemala.com o direccion@lpninos.org.
Invitados
- David Lozano (escritor de literatura infantil y juvenil)
- Carola Díez (especialista en literatura infantil)
- Jorge Gonzalvo (escritor, editor y guionista)
- Marianna Ruiz-Johnson (autora e ilustradora)
- Carlos Rubio (autor y académico)
- Frieda Morales (autora y académica)
- Nadia López (poeta)
- Evelyn Lozano (autora)
- Montserrat Casademunt (editora)
- Eyra Harbar (autora)
- Julio Serrano (poeta)
- Roxana Méndez (poeta)
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