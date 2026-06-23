“Encuentro de Literatura Infantil Centro de América”: programación, invitados y actividades del evento que busca fomentar la lectura en la región

“Vamos por una región de lectores” es la premisa de esta actividad, que reunirá a más de 40 autores, ilustradores, investigadores y expertos internacionales para reflexionar sobre el papel de la literatura infantil y juvenil en la formación de nuevas generaciones de lectores.

El encuentro se celebrará del 4 al 6 de julio y servirá como un espacio de intercambio profesional entre especialistas que buscan analizar y compartir experiencias para fortalecer el interés por la lectura entre la niñez y la juventud.

La actividad reunirá a autores, ilustradores, investigadores y otros actores provenientes de Centroamérica, México, España, Argentina y Colombia, quienes analizarán los desafíos y oportunidades de la literatura infantil y juvenil, fundamental para el desarrollo de la imaginación, el pensamiento crítico y otras habilidades.

Según un comunicado, el encuentro abordará asuntos como identidad cultural, formación de lectores y promoción de la lectura. Además, contará con talleres especializados dirigidos a autores, ilustradores, docentes y mediadores de lectura, ya que la formación de lectores también depende del compromiso de estos sectores.

La actividad está dirigida a autores, diseñadores, ilustradores, libreros, representantes de instituciones educativas, bibliotecarios y gestores culturales, quienes podrán participar en talleres y charlas especializadas.

Entre los talleres programados figuran los impartidos por David Lozano; Jorge Gonzalvo, de España; Carola Díez, de México, y Mariana Ruiz-Johnson, de Argentina.

También participarán ponentes que abordarán aspectos académicos, creativos y sociales relacionados con la promoción de la lectura entre las nuevas generaciones, entre ellos el académico costarricense Carlos Rubio, la poeta mexicana Nadia López y la autora panameña Evelyn Lozano.

“Durante tres días exploraremos las voces, las historias y las estrategias que buscan transformar el panorama del libro para las infancias en la región”, afirmó César Medina, presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala y de Filgua.

Fecha

Del 4 al 6 de julio de 2026.

Horario

De 9 a 20 horas.

Lugar

Centro Cultural de España en Guatemala, Paseo de la Sexta, zona 1, Ciudad de Guatemala.

Inscripción

Llenar el formulario: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWxjWHZxUgoMyvWfsR0--vRQw5ZBhMOFTkRSK0i_izxJSIhg/viewform

Asimismo, quienes residan fuera de Guatemala pueden solicitar apoyo para hospedaje escribiendo a info@ibbyguatemala.com o direccion@lpninos.org.

Invitados

David Lozano (escritor de literatura infantil y juvenil)

(escritor de literatura infantil y juvenil) Carola Díez (especialista en literatura infantil)

(especialista en literatura infantil) Jorge Gonzalvo (escritor, editor y guionista)

(escritor, editor y guionista) Marianna Ruiz-Johnson (autora e ilustradora)

(autora e ilustradora) Carlos Rubio (autor y académico)

(autor y académico) Frieda Morales (autora y académica)

(autora y académica) Nadia López (poeta)

(poeta) Evelyn Lozano (autora)

(autora) Montserrat Casademunt (editora)

(editora) Eyra Harbar (autora)

(autora) Julio Serrano (poeta)

(poeta) Roxana Méndez (poeta)

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