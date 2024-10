“Estamos devastados”, dicen los miembros de One Direction tras la muerte de Liam Payne

En un comunicado difundido a través de Instagram, los exmiembros de la banda explican que “a su debido momento, cuando todo el mundo sea capaz, habrá más que decir”, pero que por ahora se tomarán un tiempo para “llorar y procesar” el fallecimiento de Payne, de 31 años.

“Atesoraremos para siempre los recuerdos que compartimos con él. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaban junto a nosotros”, señalan.

En el texto, firmado por los músicos con sus nombres de pila, los cuatro aseguran que lo extrañarán “terriblemente”.

Se trata del primer mensaje que cuelga la página de Instagram de la banda desde 2020.

Louis, Harry, Niall and Zayn have posted this statement for Liam, via One Direction’s Instagram. 🤍 pic.twitter.com/g2kAro7hUz