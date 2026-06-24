“Eternamente romántico”: el tributo musical a José José que llegará al Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Con canciones como La nave del olvido, El amar y el querer y El triste, resonarán en el Teatro de Cámara “Hugo Carrillo” cuando el intérprete Carlos Cuéllar, acompañado por la Orquesta Luna Band, rinda homenaje al llamado Príncipe de la Canción.

La presentación, que forma parte del Festival de Junio, ofrecerá un concierto romántico que evocará la música de las décadas de 1970 y 1980, dedicado a José José y a otros artistas que engalanaron con sus canciones una época inolvidable de la música.

Con la puesta en escena llamada Eternamente romántico, el cantante guatemalteco celebrará el legado y la voz del gran José José, uno de los exponentes de la balada, y llevará al público por un recorrido de nostalgia, emoción y recuerdos de viejos amores.

Carlos Cuéllar interpretará éxitos de exponentes de la balada como José Luis Perales, Roberto Carlos y Julio Iglesias, acompañado por el sonido de la orquesta, que hará de esta noche una experiencia inolvidable.

También se alternarán canciones de Camilo Sesto, Raphael, Armando Manzanero, José Luis Rodríguez, “el Puma”, y Nino Bravo, entre otros. El maestro y director Walter Flores dirigirá la Orquesta Luna Band junto con los músicos Germán Giordano, Fernando Pérez, Andrés Blanco, Leonel Franco, Rolando Gudiel, Julio Oliva, Elfido Ayala y Ramiro Vivar.

Fecha:

Sábado 27 de junio del 2026

Hora:

19 horas

Lugar:

Teatro de Cámara “Hugo Carrillo”, del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias

Precio:

Q100 por persona

Entradas:

Adquiéralas por medio del portal: https://festivaldejunio.mcd.gob.gt/events/eternamente-romantico/

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