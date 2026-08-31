Exposición artística “A Dúo”: el arte de madre e hija se une a través de la fotografía y la pintura

Escenario

Exposición artística “A Dúo”: el arte de madre e hija se une a través de la fotografía y la pintura

A través de “A Dúo”, madre e hija presentan la mirada de dos generaciones sobre el arte, en un espacio donde cada una reconoce la inspiración y perspectiva de la otra.

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Una exposición donde la pintura y la fotografía se unen por una madre e hija. (Foto Prensa Libre: cortesía Guadalupe Natareno Barrios)

“Una madre que pinta lo que siente y una hija que fotografía lo que descubre”, dice la descripción de la exposición artística “A Dúo”, presentada por Elisabeth Barrios de Natareno y Guadalupe Natareno Barrios.

La exposición presenta a “dos mujeres, dos maneras distintas de ver el mundo, dos generaciones que, a través del arte, se encuentran”. Una de sus particularidades es que reúne a madre e hija y muestra cómo el arte forma parte de su legado.

Las dos artistas guatemaltecas se unen a través de la fotografía y la pintura en una exposición en la que cada una reconoce la inspiración y la mirada de la otra.

“A Dúo” reúne más de 35 obras con diferentes temáticas, técnicas y formatos, que muestran cómo el arte forma parte de la historia y el legado de ambas.

El nombre de la exposición destaca ese encuentro entre ambas generaciones.

Elisabeth Barrios de Natareno es licenciada en Educación y tiene una maestría en Educación Universitaria. Se dedica a la pintura desde 1996, un talento que la ha llevado a exponer en el país y en el extranjero.

Guadalupe Natareno Barrios es comunicadora, periodista y fotógrafa documental. Ha trabajado para medios nacionales e internacionales y ha presentado exposiciones de fotografía.

Fecha

  • Inauguración: 5 de septiembre
  • Exposición durante septiembre

Hora

  • Inauguración: 16.00 horas
  • En septiembre: de lunes a sábado de 9 a 17 horas

Lugar

Galería del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino (1a. avenida norte, número 23, Antigua Guatemala)

Ingreso

  • Entrada gratuita el día de la inauguración
  • Ingreso al mueso es de Q5 por persona

Adquisición de obras

Quienes estén interesados en las obras podrán solicitar información al 5512-9457 o al correo guadalupenatarenobarrios@gmail.com

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ESCRITO POR:

Esdras Laz

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias con varios años de experiencia en medios escritos y televisivos.

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