Exposición artística “A Dúo”: el arte de madre e hija se une a través de la fotografía y la pintura

“Una madre que pinta lo que siente y una hija que fotografía lo que descubre”, dice la descripción de la exposición artística “A Dúo”, presentada por Elisabeth Barrios de Natareno y Guadalupe Natareno Barrios.

La exposición presenta a “dos mujeres, dos maneras distintas de ver el mundo, dos generaciones que, a través del arte, se encuentran”. Una de sus particularidades es que reúne a madre e hija y muestra cómo el arte forma parte de su legado.

Las dos artistas guatemaltecas se unen a través de la fotografía y la pintura en una exposición en la que cada una reconoce la inspiración y la mirada de la otra.

“A Dúo” reúne más de 35 obras con diferentes temáticas, técnicas y formatos, que muestran cómo el arte forma parte de la historia y el legado de ambas.

El nombre de la exposición destaca ese encuentro entre ambas generaciones.

Elisabeth Barrios de Natareno es licenciada en Educación y tiene una maestría en Educación Universitaria. Se dedica a la pintura desde 1996, un talento que la ha llevado a exponer en el país y en el extranjero.

Guadalupe Natareno Barrios es comunicadora, periodista y fotógrafa documental. Ha trabajado para medios nacionales e internacionales y ha presentado exposiciones de fotografía.

Fecha

Inauguración: 5 de septiembre

Exposición durante septiembre

Hora

Inauguración: 16.00 horas

En septiembre: de lunes a sábado de 9 a 17 horas

Lugar

Galería del Colegio Mayor Santo Tomás de Aquino (1a. avenida norte, número 23, Antigua Guatemala)

Ingreso

Entrada gratuita el día de la inauguración

Ingreso al mueso es de Q5 por persona

Adquisición de obras

Quienes estén interesados en las obras podrán solicitar información al 5512-9457 o al correo guadalupenatarenobarrios@gmail.com

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