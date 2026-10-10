Escenario
Feria de las Flores: ¿En que consiste Las Flores Trail Run 2026 que une deporte, naturaleza, aventura y mascotas?
Conozca todos los detalles de esta carrera por senderos naturales donde puede participar con su mascota y disfrutar los bellos paisajes de Antigua Guatemala.
Las Flores Trail Run se realizará el 8 de noviembre en 2026. (Foto Prensa Libre: tomada de festivalfloresantigua.com/pages/las-flores-trail-run)
Las Flores Trail Run 2026 es una carrera que se realiza en el marco del Festival de las Flores de Antigua Guatemala.
La carrera permite disfrutar de bellos paisajes, además de ser una oportunidad para retarse y correr en compañía de las mascotas.
Las Flores Trail Run se realizará nuevamente en Carmona Trails, una finca de café y productos lácteos donde se realizan actividades familiares, de senderismo y con bicicleta de montaña. Se ubica en las afueras de la Antigua Guatemala, camino a Santa María de Jesús.
Las modalidades de Las Flores Trail Run
La participación en la carrera puede ser en estas modalidades:
- 10 k con mascota
- 5k con mascota
- 10 k
- 5k
Qué incluye el kit oficial
- Número
- Colorida playera
- Mochila
- Bandana
- Medalla para el participante
- Medalla para la mascota
Día
Carrera: domingo 8 de noviembre
Entrega de kits: sábado 7 de noviembre en Mástil Más, Plaza 15, kilómetro 46.5, Carretera a Ciudad Vieja, Lote 15B La Antigua Guatemala.
Hora de la carrera
7 a.m.
Lugar
Carmona Trails, Km 3.5 Carretera a Santa María de Jesús, San Juan del Obispo.
Precio
- Q250, 10 k con mascota
- Q225, 5k con mascota
- Q200, 10 k
- Q150, 5k
Las entradas están a la venta en Proticket.
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