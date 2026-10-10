Feria de las Flores: ¿En que consiste Las Flores Trail Run 2026 que une deporte, naturaleza, aventura y mascotas?

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Feria de las Flores: ¿En que consiste Las Flores Trail Run 2026 que une deporte, naturaleza, aventura y mascotas?

Conozca todos los detalles de esta carrera por senderos naturales donde puede participar con su mascota y disfrutar los bellos paisajes de Antigua Guatemala.

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Feria de las Flores, en que consiste Las Flores Trail Run 2026 que une deporte, naturaleza, aventura y mascotas

Las Flores Trail Run se realizará el 8 de noviembre en 2026. (Foto Prensa Libre: tomada de festivalfloresantigua.com/pages/las-flores-trail-run)

Las Flores Trail Run 2026 es una carrera que se realiza en el marco del Festival de las Flores de Antigua Guatemala.

La carrera permite disfrutar de bellos paisajes, además de ser una oportunidad para retarse y correr en compañía de las mascotas.


Las Flores Trail Run se realizará nuevamente en Carmona Trails, una finca de café y productos lácteos donde se realizan actividades familiares, de senderismo y con bicicleta de montaña. Se ubica en las afueras de la Antigua Guatemala, camino a Santa María de Jesús.

Feria de las Flores, en que consiste Las Flores Trail Run 2026 que une deporte, naturaleza, aventura y mascotas
La carrera se realizará en la finca Carmona Trails. (Foto Prensa Libre: tomada de festivalfloresantigua.com/pages/las-flores-trail-run)

Las modalidades de Las Flores Trail Run

La participación en la carrera puede ser en estas modalidades:

  • 10 k con mascota
  • 5k con mascota
  • 10 k
  • 5k

Qué incluye el kit oficial

  • Número
  • Colorida playera
  • Mochila
  • Bandana
  • Medalla para el participante
  • Medalla para la mascota

Día

Carrera: domingo 8 de noviembre

Entrega de kits:  sábado 7 de noviembre en Mástil Más, Plaza 15, kilómetro 46.5, Carretera a Ciudad Vieja, Lote 15B La Antigua Guatemala.

Hora de la carrera

7 a.m.

Lugar

Carmona Trails, Km 3.5 Carretera a Santa María de Jesús, San Juan del Obispo.

Precio

  • Q250, 10 k con mascota
  • Q225, 5k con mascota
  • Q200, 10 k
  • Q150, 5k

Las entradas están a la venta en Proticket.

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ESCRITO POR:

Lucrecia Choy

Periodista de Prensa Libre especializada en temas de bienestar y cultura con más de 20 años de experiencia. Primer lugar Concurso de Redacción enfocado en Sostenibilidad, Diplomado para Periodistas 2024.

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