Feria de las Flores: ¿En que consiste Las Flores Trail Run 2026 que une deporte, naturaleza, aventura y mascotas?

Las Flores Trail Run 2026 es una carrera que se realiza en el marco del Festival de las Flores de Antigua Guatemala.

La carrera permite disfrutar de bellos paisajes, además de ser una oportunidad para retarse y correr en compañía de las mascotas.



Las Flores Trail Run se realizará nuevamente en Carmona Trails, una finca de café y productos lácteos donde se realizan actividades familiares, de senderismo y con bicicleta de montaña. Se ubica en las afueras de la Antigua Guatemala, camino a Santa María de Jesús.

La carrera se realizará en la finca Carmona Trails. (Foto Prensa Libre: tomada de festivalfloresantigua.com/pages/las-flores-trail-run)

Las modalidades de Las Flores Trail Run

La participación en la carrera puede ser en estas modalidades:

10 k con mascota

5k con mascota

10 k

5k

Qué incluye el kit oficial

Número

Colorida playera

Mochila

Bandana

Medalla para el participante

Medalla para la mascota

Día

Carrera: domingo 8 de noviembre

Entrega de kits: sábado 7 de noviembre en Mástil Más, Plaza 15, kilómetro 46.5, Carretera a Ciudad Vieja, Lote 15B La Antigua Guatemala.

Hora de la carrera

7 a.m.

Lugar

Carmona Trails, Km 3.5 Carretera a Santa María de Jesús, San Juan del Obispo.

Precio

Q250, 10 k con mascota

Q225, 5k con mascota

Q200, 10 k

Q150, 5k

Las entradas están a la venta en Proticket.

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