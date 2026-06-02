Festival 30Libros: expertos nacionales e internacionales compartirán claves sobre bienestar y crecimiento personal

Festival 30Libros es una experiencia de autocuidado en un entorno natural para conectar con la naturaleza y abrirse a nuevas posibilidades. Durante el evento se ofrece una serie de experiencias en las que los asistentes pueden compartir con autores y expertos internacionales que presentan historias inspiradoras.

Anita Aldana, promotora del evento, explica que está dirigido a personas curiosas, sensibles y con deseos de compartir, que durante un día se permiten hacer una pausa, alejarse de las pantallas y disfrutar de la naturaleza y de los vínculos humanos.

Las asistentes podrán dedicar un día a sí mismas para identificar con mayor claridad lo que realmente desean para su vida, escuchar historias que amplíen su perspectiva y les ayuden a reconocer lo que ya no funciona, además de llevarse herramientas prácticas que puedan aplicar en su vida cotidiana.

Aldana es autora, coach y fundadora de la comunidad 30Libros, un proyecto que acompaña a miles de mujeres en su proceso de crecimiento personal por medio de la lectura, el coaching y la comunidad.

Es autora de Divórciate de tu ego y Reprogramándote, y creadora de experiencias colectivas de aprendizaje como el Festival 30Libros, donde reúne a autoras, expertas y una comunidad de personas comprometidas con vivir con mayor conciencia y propósito.

Más información en https://www.30libros.com/festival-2026/

Fecha

Domingo 26 de julio

Hora

De 9 a 18 horas

Lugar

Finca Shangri-La, Avenida Hincapié km. 11.5

Precios y localidades :

1-Day Experience

Acceso a todas las conferencias y conversatorios, obsequios sorpresa del festival, snacks y café. Q444.

2-Day Experience

Acceso a todas las conferencias y conversatorios, obsequios sorpresa del festival, snacks y café. Incluye una entrada al Meet & Greet privado que se llevará a cabo el sábado 25 de julio en el Centro Cultural de España, a partir de las 10 horas. Q744.

Full Experience

Incluye los beneficios de la entrada 2-Day Experience, más tres meses de acceso al programa grupal Santuario de Autocuidado con Anita Aldana, una masterclass en directo con Aldana, tres sesiones con expertas invitadas y tres mentorías grupales del Círculo de Luz. Q1,044.

Todas las asistentes recibirán un ejemplar del libro de Anita Aldana, independientemente de la entrada que adquieran.

Parte de la agenda preliminar para el evento. (Foto Prensa Libre: 30Libros)

Entradas

Adquiéralas en el siguiente link https://tkts.eventos.gt/30libros/festival-30libros-2026/

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