Festival Cultural de La Avenida: fecha, actividades y dedicatoria

El Parque del Cerrito del Carmen abrirá sus puertas al Festival Cultural de la Avenida que reunirá a artistas de diversas ramas, diversión familiar y espacios para la reflexión. La iniciativa del Colectivo Cultural Pie de Lana ofrece la oportunidad para el esparcimiento, el disfrute del arte y la participación comunitaria.

Este año, en el marco de los 30 años de los Acuerdos de Paz en Guatemala, se dedica un homenaje especial a Alfonso Bauer Paiz, protagonista de la Revolución del 20 de octubre de 1944. Además, se reunirá a artistas, colectivos culturales, vecinos, emprendedoras, artesanas, propuestas gastronómicas y organizaciones que han decidido sumarse a una celebración construida desde los barrios y para la comunidad.

Los protagonistas en las distintas ramas artísticas y académicas serán:

En poesía Mayevi Hadith Galindo, José Joaquín López, Mauricio López Castellanos, Alexei Vásquez Álvarez, Christian Echeverría y Fernando Ramírez Santos.

Conversatorios : Centro PEN Guatemala, Memorial de la Concordia, Juan Calles, Byron Garoz Herrarte, Ivannoa Fajardo Andrade, Ada Iveth Valenzuela, Patricia Castillo, Julio Solórzano Foppa y Editorial Cultura.

: Centro PEN Guatemala, Memorial de la Concordia, Juan Calles, Byron Garoz Herrarte, Ivannoa Fajardo Andrade, Ada Iveth Valenzuela, Patricia Castillo, Julio Solórzano Foppa y Editorial Cultura. Música: Elliot, Alysson, Juan Carlos H., Joel Morales, Josué Gómez, Jerónimo Calel, Cerro Andino, Randy Vásquez, Sindecoro Voces Feministas, Árbol del Cosmos, Josué Pajarito, Trio Los Nobles, Crisol, Yisel Marrón, Viderty, Mesho Bautista Beteta, Black Spit, Marité Calderón, Amlef, Sebastián Pedro, Tío Chkss, Los Aqueos, Pub Stereo, Mahatma Herde, Vanessa Pocasangre, Los Pocasangre, Flaco Maya, Nebuluz, StereoFunnyCos, Drugsmack, Pantheras Onca, Los Tamales, Skarabajo, Aslan, Shandhira, Herbert Lima / Güero, Alejandro Arriaza, Los Bardos, El Cosmonauta, Detonante, HF: Heartland y La Mística Espiritual.

Artes Visuales: Luz Marte Ramírez, Leidy López, María Fernanda carrillo González, Kelium Ramírez, Moises David Herrera Ruiz, María del Carmen Aguilar González, Ángel Castellanos Cifuentes, Colectivo Uaxactún, ANICO (Asociación de los niños de colores), Up Art & Inked Man. Además, l a escuela de los niños pintores Frida Kahlo ofrecerá Volcán de fuego. Colectiva Rina Lazo presentará un taller de grabado, para todos y exposición colectiva Rina Lazo.

Editoriales: Colectivo 045, Johan Párroco XXV, Mariela Libro 6 Letras, SKY Libros, Mariafeli Moralez Escobar, Gerson González, Adriana, Editorial Oscar de León Palacios, Editorial Alambique, Brian Mancilla, Roberto Orellana, Editorial Cultura.

Fecha

20 de octubre

Hora

De 9 a 18 horas

Lugar

Parque Cerrito del Carmen, Avenida Juan Chapín, zona 1



Admisión

Libre

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