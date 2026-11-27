Pocas veces se tiene la oportunidad de disfrutar de un encuentro con la cultura de países tan lejanos como Japón. Por eso, el domingo 29 de noviembre, quienes lleguen a la concha acústica del parque Centenario podrán conocer diversas danzas y participar en actividades relacionadas con la cultura de ese país.

Las acciones incluirán una exposición de trajes tradicionales japoneses que estará disponible desde las 10 horas. En ese mismo estand se presentarán también capiruchos japoneses y los asistentes podrán solicitar que expertos escriban su nombre en japonés.

Uno de los atractivos del programa de danzas, que comenzará al mediodía, será el grupo Neo Ryukyu, originario de Okinawa, que realiza una gira de presentaciones con el espectáculo Eisa, en el que combina los movimientos sincronizados con el sonido de tambores y expresiones cargadas de energía. Además, el grupo tendrá una actuación conjunta con el conjunto Churasankai.

Después, habrá una demostración interactiva de artes marciales a cargo del Centro Cultural Uchinancha, una presentación de los voluntarios japoneses de cooperación internacional (Jocv) y una demostración de soran bushi a cargo de los voluntarios de la agencia de Cooperación Internacional de Japón (Jica).

Fecha

29 de noviembre

Hora

10 a 15 horas

Admisión

Libre

Lugar

Concha Acústica del Parque Centenario, 8a. calle 5-24 zona 1

Ubicación

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