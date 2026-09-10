Festival de Independencia de Ciudad Cayalá: cultura, historia y música del 12 al 20 de septiembre

Conciertos, desfiles, leyendas de Guatemala y actividades para toda la familia formarán parte de las atracciones que Ciudad Cayalá anunció para conmemorar los 205 años de independencia del país.

La agenda, que se desarrollará durante nueve días, combinará tradición, cultura, historia, música y entretenimiento como parte de las festividades patrias.

Esta edición se celebrará bajo el lema “Gracias Madre Patria” e invita a los guatemaltecos a vivir las festividades con orgullo e identidad y en familia. Entre las actividades musicales destaca un concierto gratuito de Hancer.

La cultura del país también estará presente con un desfile folclórico. Para el 15 de septiembre está programado un desfile de bandas que recorrerá parte de Ciudad Cayalá, además de un acto cívico relacionado con la bandera de Guatemala.

Otro de los atractivos será la presentación de Leyendas de Guatemala, que cobrarán vida en los pasillos de Ciudad Cayalá mediante estatuas vivientes.

“Hay fechas que se celebran. Y hay fechas que se sienten”, dice la invitación para participar en las diferentes actividades programadas para celebrar a Guatemala.

Fecha:

Del 12 al 20 de septiembre

Lugar:

Bulevar Rafael Landívar 10-05, zona 16 de Guatemala

Agenda

Sábado 12 de septiembre

Desfile folclórico y espectáculo de torito: 16 horas

Leyendas de Guatemala cobrarán vida: 19 horas

Experiencia de astronomía: 19.30 horas

Exposición fotográfica sobre la historia de Guatemala

Concierto gratuito de Hancer: 20.30 horas

Domingo 13 de septiembre

Exhibición de autos clásicos

Lotería Gigante: 15 horas. Para participar se deberá presentar una factura por un consumo mínimo de Q200 en los comercios de Ciudad Cayalá

15 de septiembre

Desfile de bandas de Ciudad Cayalá

Lugar: Plaza Banderas

Hora: 16 horas

Izado de la bandera de Guatemala: después de las 18 horas

Del 12 al 20 de septiembre

Feria de Independencia

Juegos mecánicos y comida guatemalteca

Los juegos mecánicos funcionarán mediante la venta de boletos

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