Festival de Vino y Gastronomía 2026: una experiencia para descubrir los sabores de España en Guatemala

La gastronomía española llegará a Guatemala con el Festival de Vino y Gastronomía Destino España 2026, una actividad que reunirá vinos y productos gourmet representativos de España. Los asistentes podrán conocer, degustar y adquirir diferentes productos a precios especiales.

El evento se realizará este viernes 18 de septiembre en el Hotel Barceló de Ciudad de Guatemala, en el salón de Las Naciones.

Una de las principales actividades será la Sala Gourmet, que estará disponible de 12.30 a 20.30 horas. En este espacio habrá más de 10 estaciones con vinos y productos gourmet, con la participación de más de 100 bodegas.

Además, a las 15.30 horas se realizará el Taller de Maridaje de Quesos, con un costo de Q285, durante el taller los participantes podrán descubrir diferentes formas de combinar quesos españoles con distintos vinos y conocer más sobre estos productos.

Otra de las opciones será “Un Viaje por España” Una experiencia para conocer diferentes regiones españolas a través de tapas y productos tradicionales. Se realizará de 17.30 a 18.30 horas con un costo de Q340.

De 18.30 a 19.30 deguste una selección de vinos de distintas cosechas acompañados de platillos como jamón serrano, quesos y tapas españolas. El precio es de Q340.

A las 20 horas se realizará “Cinco Sentidos una región”, Una experiencia gastronómica que combina vinos, quesos, carnes y tapas, buscando resaltar los sabores y aromas de una región española, el costo será de Q340.

Fecha

Viernes 18 de septiembre de 2026

Hora

Sala Gourmet: 12.30 a 20.30 horas

Taller de Maridaje de Quesos: 15.30 a 16.30 horas

Un viaje por España: 17.30 a 18.30 horas

Cosechas de colección: 18.30 a 19.30 horas

Cinco Sentidos una región: 20 a 21 horas

Lugar

7A Avenida 15-45, Cdad. de Guatemala, Hotel Barceló Guatemala City, Salón Las Naciones

Precios

Sala Gourmet: Q195

Taller de Maridaje de Quesos: Q285

Un viaje por España: Q340

Cosechas de colección: Q340

Cinco sentidos una región: Q340

Venta de entradas

Las entradas se podrán adquirir en la taquilla de la entrada del salón Las Naciones

o por medio de WhatsApp: https://wa.me/50242731328

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.