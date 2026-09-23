Festival del Níspero 2026: San Juan del Obispo celebra su “fruto de oro” en la XIV edición; fecha, hora y detalles

San Juan del Obispo recibirá a visitantes nacionales y extranjeros durante la XIV edición del Festival del Níspero, en la que mostrará su historia, talento musical, gastronomía y tradiciones. En esta actividad resaltará el sabor de su “fruto de oro”: el níspero.

Según una comunicación de la asociación del festival, el níspero no solo es un fruto, sino también memoria, trabajo, cultura e identidad que forman parte de la historia de la localidad. Por ello, se le considera el “fruto de oro”, cuya presencia continúa de generación en generación.

El Festival del Níspero se celebrará en esta localidad, reconocida como Best Tourism Village por la Organización Mundial del Turismo (OMT), bajo la presencia del volcán de Agua. El fruto se ha convertido en un símbolo de identidad de sus habitantes.

El níspero forma parte de la economía y la identidad de los habitantes de San Juan del Obispo. A partir de este fruto se producen vinos, mermeladas, dulces, panes, chocolates y otros productos que contribuyen al sustento de sus pobladores.

Esto hace que “el níspero se convierta en un punto de encuentro entre la agricultura, la gastronomía, el emprendimiento y las tradiciones de la comunidad”, señala el equipo de comunicación del festival.

Desde el 2012 se celebra el Festival del Níspero, que cada año ofrece una amplia programación cultural y artística en torno a este fruto, como parte esencial de la historia de la localidad.

Fechas

21 y 22 de noviembre

Horario

Sábado y domingo de 9 a 21 horas

Lugar

Plazuela Central de San Juan del Obispo, La Antigua Guatemala

Entrada

Ingreso gratuito

Cronograma

Sábado 21 de noviembre

11 horas: acto de inauguración del XIV Festival del Níspero

12 horas: presentación de la Marimba del Inguat

16 horas: presentación del Ballet Folclórico Zoel Valdez Hally

18 horas: presentación de ópera lírica a cargo de Ivania Mérida

Segundo escenario: 17 horas: presentación de la Academia de Artes Especializada en Marimba y Violines Luis de León

Domingo 22 de noviembre

10 horas: presentación del mimo internacional Tamagochi

12 horas: concurso del Níspero Más Grande

13 horas: concierto de marimba pura

17 horas: presentación de Fátima Valle, cantante de Luisella Guillén Ballet

18.30 horas: El Sanjuanerito

19.30 horas: presentación del torito

Segundo escenario

15.30 horas: participación de Fátima Valle

17 horas: presentación de la Academia de Artes Especializada en Marimba y Violines Luis de León

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Diversos productos preparados con níspero serán parte de la oferta de San Juan del Obispo en el Festival del Níspero del 2026. (Foto, Prensa Libre: Festival del Níspero).