Escenario
Festival del Níspero 2026: San Juan del Obispo celebra su “fruto de oro” en la XIV edición; fecha, hora y detalles
Conocida como la cuna de este fruto, San Juan del Obispo se prepara para celebrar la XIV edición del Festival del Níspero, un encuentro en el que la música, la gastronomía y las raíces culturales se fusionan.
Diversos productos preparados con níspero serán parte de la oferta de San Juan del Obispo en el Festival del Níspero del 2026. (Foto, Prensa Libre: Festival del Níspero).
San Juan del Obispo recibirá a visitantes nacionales y extranjeros durante la XIV edición del Festival del Níspero, en la que mostrará su historia, talento musical, gastronomía y tradiciones. En esta actividad resaltará el sabor de su “fruto de oro”: el níspero.
Según una comunicación de la asociación del festival, el níspero no solo es un fruto, sino también memoria, trabajo, cultura e identidad que forman parte de la historia de la localidad. Por ello, se le considera el “fruto de oro”, cuya presencia continúa de generación en generación.
El Festival del Níspero se celebrará en esta localidad, reconocida como Best Tourism Village por la Organización Mundial del Turismo (OMT), bajo la presencia del volcán de Agua. El fruto se ha convertido en un símbolo de identidad de sus habitantes.
El níspero forma parte de la economía y la identidad de los habitantes de San Juan del Obispo. A partir de este fruto se producen vinos, mermeladas, dulces, panes, chocolates y otros productos que contribuyen al sustento de sus pobladores.
Esto hace que “el níspero se convierta en un punto de encuentro entre la agricultura, la gastronomía, el emprendimiento y las tradiciones de la comunidad”, señala el equipo de comunicación del festival.
Desde el 2012 se celebra el Festival del Níspero, que cada año ofrece una amplia programación cultural y artística en torno a este fruto, como parte esencial de la historia de la localidad.
Fechas
21 y 22 de noviembre
Horario
Sábado y domingo de 9 a 21 horas
Lugar
Plazuela Central de San Juan del Obispo, La Antigua Guatemala
Entrada
Ingreso gratuito
Cronograma
Sábado 21 de noviembre
- 11 horas: acto de inauguración del XIV Festival del Níspero
- 12 horas: presentación de la Marimba del Inguat
- 16 horas: presentación del Ballet Folclórico Zoel Valdez Hally
- 18 horas: presentación de ópera lírica a cargo de Ivania Mérida
- Segundo escenario: 17 horas: presentación de la Academia de Artes Especializada en Marimba y Violines Luis de León
Domingo 22 de noviembre
- 10 horas: presentación del mimo internacional Tamagochi
- 12 horas: concurso del Níspero Más Grande
- 13 horas: concierto de marimba pura
- 17 horas: presentación de Fátima Valle, cantante de Luisella Guillén Ballet
- 18.30 horas: El Sanjuanerito
- 19.30 horas: presentación del torito
Segundo escenario
- 15.30 horas: participación de Fátima Valle
- 17 horas: presentación de la Academia de Artes Especializada en Marimba y Violines Luis de León
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Diversos productos preparados con níspero serán parte de la oferta de San Juan del Obispo en el Festival del Níspero del 2026. (Foto, Prensa Libre: Festival del Níspero).