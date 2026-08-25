Festival Gamer celebra su cuarta edición en Guatemala: videojuegos, actividades y concierto de Malacates Trébol Shop

Con una jornada que espera recibir a más de 8 mil 500 asistentes, el Festival Gamer de Guatemala reunirá gaming, tecnología, entretenimiento y cultura pop en un solo lugar. Jóvenes y adultos podrán disfrutar de las diversas actividades de su cuarta edición.

“Lo que comenzó como un evento para reunir a la comunidad gamer se ha convertido en una plataforma donde convergen videojuegos, tecnología, entretenimiento, cultura pop y marcas que creen en esta industria”, dijo Rodrigo Lazo, director general del Festival Gamer.

En esta ocasión, la comunidad gamer de Guatemala tendrá la oportunidad de disfrutar de torneos de esports y competencias en consola, PC y dispositivos móviles, además de realidad virtual, simuladores, concurso de cosplay, música en vivo, activaciones de marca y espacios para creadores de contenido, según anunciaron los organizadores en un comunicado.

Fórum Majadas será el espacio donde se reunirán los amantes de los videojuegos y los jugadores. Según lo anunciado, en esta edición habrá tres invitados internacionales: una creadora de contenido, un cosplayer profesional y un actor de doblaje. Estos son sus perfiles:

Staryuuki, streamer, creadora de contenido y cosplayer cubano-estadounidense con más de 12 millones de seguidores

Taryn Cosplay, artista y cosplayer profesional de Italia

René García, reconocido actor de doblaje mexicano, conocido por interpretar en español latino a personajes como Vegeta, Hyoga, Bruce Wayne y Stewie Griffin

Para cerrar el evento, la banda Malacates Trébol Shop se presentará en vivo y pondrá el broche de oro a la jornada dedicada a los videojuegos y sus jugadores. Para vivir esta experiencia de cerca y adentrarse en el mundo de los videojuegos, estos son los datos que debe conocer:

Fecha:

Sábado 26 de septiembre del 2026

Hora:

A partir de las 9 horas

Lugar:

Fórum Majadas, 27 avenida 6-40, zona 11 de la capital

Precio:

VIP: Q249

Gamer: Q199

General: Q99.99

Boletos:

A través de Eticket

Beneficios:

General: más de 30 videojuegos y experiencias, registro a torneos de esports y acceso al concierto de Malacates Trébol Shop

más de 30 videojuegos y experiencias, registro a torneos de esports y acceso al concierto de Malacates Trébol Shop Gamer: acceso al meet and greet, ingreso una hora antes, registro prioritario a torneos de esports, fila de acceso rápido y Lounge Gamer+ con vista preferencial al escenario principal

acceso al meet and greet, ingreso una hora antes, registro prioritario a torneos de esports, fila de acceso rápido y Lounge Gamer+ con vista preferencial al escenario principal VIP: fila preferencial para el meet and greet, baños exclusivos VIP y kit oficial del festival

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