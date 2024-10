Fiscal de Argentina niega haber difundido los estudios toxicológicos de Liam Payne

Liam Payne, el exintegrante de "One Direction" cayó desde el balcón de la habitación en la que se alojaba del hotel Casa Sur, en el barrio capitalino de Palermo, a las 17:07 horas local del 16 de octubre y falleció en el acto.

El titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 14, Andrés Madrea, informó al padre del músico británico de 31 años que "aún no concluyeron los estudios toxicológicos e histopatológicos complementarios a la autopsia", cuyos resultados son necesarios para definir los detalles de la entrega del cuerpo.

El fiscal también le hizo saber que "no tiene conocimiento" hasta la fecha de otros estudios o análisis de laboratorio y "tampoco dio a conocer" algún tipo de informe técnico específico fuera del marco excluyente de la investigación y el proceso judicial correspondiente al caso.

El padre del músico británico, Geoff Payne, "expresó su deseo de que se investigue y se conozca lo sucedido y manifestó ante el fiscal su disposición a declarar sobre todo lo que conoce sobre la vida de su hijo, que pueda ayudar a la investigación", añade el comunicado.

El comunicado de la fiscalía se difundió luego de que el sitio web de noticias de celebridades TMZ revelara que había varias sustancias en el organismo de Payne al fallecer, incluido éxtasis, crack, ketamina y una mezcla de drogas conocida como "cocaína rosa".

De acuerdo con TMZ, que citó fuentes policiales de Argentina, las pruebas de toxicología revelaron además que había "cristal" en sangre de Payne, la versión argentina de la metanfetamina.

#LiamPayne had multiple substances in his system when he died in Argentina, including a mix of drugs known as "pink cocaine" ... according to the initial results from his autopsy. pic.twitter.com/A7lX5UI3Uu