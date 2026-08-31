Gala de la canción guatemalteca: un festejo musical para el país

Para celebrar a Guatemala, nada mejor que hacerlo con sus canciones interpretadas por algunos de sus destacados cantantes. Esa es la intención de la Gala de la canción guatemalteca que anualmente se realiza en los primeros días de septiembre para conmemorar la Independencia. Este año se celebra el 33 aniversario de esta actividad que reúne a diversas generaciones de artistas en la Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias.

El concierto, que es organizado por el Comité Permanente Pro-festejos de la Independencia Nacional, contará con la presencia de artistas como Ana Lucía Sulín, Eduardo Villatoro, Carlos Cuellar, Elizabeth de Guatemala, Orquesta Luna Band, Oswaldo Zuleta, Los Alvarado, Carlos Emilio y Javeir Garistú. Además, se presentará el Ballet Moderno y Folklórico del Ministerio de Cultura y Deportes.

Como cada año se seleccionan artistas con amplia trayectoria en el ámbito escénico. En esta ocasión serán tres los homenajeados: la cantante Gloria Marina, el grupo musical FM de Zacapa y el locutor y presentador Carlos de Triana.

Un encuentro con tradición

La gala de la canción guatemalteca fue creada por la periodista Heidy Sandoval Ruiz, quien en 1994 planteó al Comité Pro-Festejos de la Independencia realizar una celebración en la que se lucieran las voces de artistas destacados del país que interpretaran temas musicales compuestos por guatemaltecos.

La primera de las galas se celebró el 9 de septiembre de 1994 y en ella participaron artistas como Víctor Manuel Porras, Roberto Rey y Juan de Dios Quezada. A lo largo de la historia se han presentado diversas figuras como Herman May, El Tambor de la Tribu, César de Guatemala, Consuelo Barrios, Rebeca Morales (Rebesalsa) y Grupo Kopante, entre otros muchos.

Fecha

5 de septiembre

Hora

16 horas

Lugar

Gran Sala Efraín Recinos del Centro Cultural Miguel Ángel Asturias (24 calle 3-21, zona 1)

Admisión

Gratuita con boleto de ingreso, disponible en la Gobernación Departamental (6ª avenida 3-51, zona 1)

Ubicación

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento