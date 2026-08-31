Gioconda Belli obtiene el premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2026

La escritora Gioconda Belli (Nicaragua, 1948) obtuvo el Premio Fil de Literatura en Lenguas Romances 2026, que otorga la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, por unanimidad. Así lo anunció Carmen Alemany Bay, representante del jurado calificador que exaltó el lenguaje literario de Belli y señaló su posicionamiento como referencia de la literatura latinoamericana contemporánea.

En el veredicto emitido por el jurado se destaca: "Su poesía aúna la dimensión sensorial y la conciencia política, haciendo converger lo íntimo y lo colectivo, el erotismo y la historia".

"A mí me parece muy merecido el reconocimiento, porque Gioconda lleva 50 años luchando con sus novelas y su poesía erótica. Creo que es un gran reconocimiento para Centroamérica", comentó el escritor y David Unger, quien es representante internacional de la Fil Guadalajara.

El premio, que será entregado el 28 de noviembre de 2026, durante la celebración de la Fil Guadalajara, fue creado por la Universidad de Guadalajara, en 1991 con el nombre de Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo. Sin embargo, en 2006 cambiar el nombre debido a que el nombre de Juan Rulfo es una marca registrada en México.

El galardón, que está dotado con US$150 mil, es otorgado a escritores de cualquier género de la literatura que tengan como medio de expresión artística alguna de las lenguas romances: español, catalán, gallego, francés, occitano, italiano, rumano o portugués.

Una vida de entrega

Gioconda Belli nació en Nicaragua en 1948. Su padre fue el empresario Humberto Belli y su madre, Gloria Pereira, fundadora del Teatro Experimental de Managua. Gioconda fue la segunda de cinco hermanos.

Tras obtener un diploma en Publicidad y Periodismo en Filadelfia, Estados Unidos, regresó a Managua y en 1967 contrajo matrimonio. Publicó sus primeros poemas en 1970 en el diario La Prensa de Nicaragua. Su poesía es considerada revolucionaria en su manera de abordar el cuerpo y sensualidad femenina. En 1972, su primer libro Sobre la grama le hizo ganadora del premio Mariano Fiallos Gil de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua.

Ha militado políticamente y se ha tenido que exiliar en distintas ocasiones. En 1988, publicó su primera novela La Mujer Habitada, que fue un éxito a nivel internacional. En 1990, publicó Sofía de los Presagios, su segunda novela y en 2001 El País bajo mi piel. Posteriormente llegaron otros títulos como Wa. slala (1996), El pergamino de la seducción (2004), El Infinito en la palma de la mano (2008), El país de las mujeres (2010), El intenso calor de la luna (2015), Las fiebres de la memoria (2018) y Un silencio lleno de murmullos (2024).

Entre su obra poética se cuenta Sobre la grama (1972), Línea de fuego (1978), Truenos y arco iris (1982), Amor insurrecto (1984), De la costilla de Eva (1986), El ojo de la mujer (1991) - Antología, Apogeo (1997), Mi íntima multitud (2003), Fuego soy apartado y espada puesta lejos (2006), Escándalo de miel (2011)- Antología, En la avanzada juventud (2013), Eva advierte sobre las manzanas (2014), El pez rojo que nada en el pecho (2020) y Una mujer furiosamente piel (2020).

Entre sus más de 30 premios se cuentan el Reina Sofía de Poesía Iberoamericana , en España (2023); el Premio Internacional Pedro Henríquez Ureña 2023, en República Dominicana; el Premio Ojo Crítico (2024), en España, y el Premio Internacional Carlos Fuentes (2025) en México.



